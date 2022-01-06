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圖文教學／申請數位疫苗證明輕鬆存「錢包」裡 安卓比蘋果多這動作
全球疫情肆虐，離「出國玩」的日子似乎還很遠，但不少人仍有出國工作、求學需求。隨著衛福部去（2021）年底建置「數位新冠病毒健康證明申請」平台，並宣布台灣加入「歐盟數位新冠證明」（EU-DCC）系統後，而「歐盟數位新冠證明」系統至今至少有60個國家加入，若持有相關數位證明，入境這些國家可減少查驗時間。不過不少人仍對操作不熟悉，《聯合新聞網》手把手教學帶你輕鬆把「數位疫苗證明」帶著走，出示更方便，蘋果iOS跟安卓（Android）都適用。
1.至衛福部申請「數位新冠病毒健康證明」
2.建議選擇「一般登入」（身分證號＋健保卡號＋護照號碼）
3.申請數位證明種類（疫苗接種，檢驗結果），並填入出生年月日及Mail（選填）
4.跳出相關申請數位證明後，按下「申請」
5.產生數位新冠病毒健康證明PDF檔，若當時有輸入Mail，則也會寄至Mail裡，可將QR Code截圖存至手機
6.此時用手機操作較為方便，到「DIGITAL Covid Pass」網站，掃描或上傳數位證明QR code，可把剛剛的截圖叫出來使用。
7.蘋果操作
蘋果「錢包」App為預先載入，在「DIGITAL Covid Pass」掃瞄QR Code後會自動產生數位票卡，在右上方按「加入」，即可加入「錢包」App。點一下票卡右上方的「三點」圖示，就會有數位證明的詳細資料
7.安卓操作
與蘋果預先下載不同，多了一個步驟，請先下載Google Play商店的「YourWallet」App。掃描完後會自動產生數位票卡，在「DIGITAL Covid Pass」掃瞄QR Code後會自動產生數位票卡，就能加入「YourWallet」App裡。只要點一下票卡右下方的「三點」圖示，就會有數位證明的詳細資料
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