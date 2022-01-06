圖文教學／申請數位疫苗證明輕鬆存「錢包」裡 安卓比蘋果多這動作

全球疫情肆虐，離「出國玩」的日子似乎還很遠，但不少人仍有出國工作、求學需求。隨著衛福部去（2021）年底建置「數位新冠病毒健康證明申請」平台，並宣布台灣加入「歐盟數位新冠證明」（EU-DCC）系統後，而「歐盟數位新冠證明」系統至今至少有60個國家加入，若持有相關數位證明，入境這些國家可減少查驗時間。不過不少人仍對操作不熟悉，《聯合新聞網》手把手教學帶你輕鬆把「數位疫苗證明」帶著走，出示更方便，蘋果iOS跟安卓（Android）都適用。

（翻攝至衛福部網站）

2.建議選擇「一般登入」（身分證號＋健保卡號＋護照號碼）

（翻攝至衛福部網站）

（翻攝至衛福部網站）

3.申請數位證明種類（疫苗接種，檢驗結果），並填入出生年月日及Mail（選填）

（讀者提供）

4.跳出相關申請數位證明後，按下「申請」

（讀者提供）

5.產生數位新冠病毒健康證明PDF檔，若當時有輸入Mail，則也會寄至Mail裡，可將QR Code截圖存至手機

（圖／指揮中心提供）

（翻攝自「DIGITAL Covid Pass」網站）

7.蘋果操作

蘋果「錢包」App為預先載入，在「DIGITAL Covid Pass」掃瞄QR Code後會自動產生數位票卡，在右上方按「加入」，即可加入「錢包」App。點一下票卡右上方的「三點」圖示，就會有數位證明的詳細資料 （讀者提供）

7.安卓操作