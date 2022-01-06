三星與品牌家電合組家庭連接聯盟 擴大SmartThings應用規模

三星在此次CES 2022主題演講中宣布，將與Arçelik A.Ş.、伊萊克斯集團 (The Electrolux Group)、海爾 (Haier)、奇異家電 (GE Appliances)，以及Trane Technologies合組家庭連接聯盟 (HCA,Home Connectivity Alliance)，藉此強化跨品牌智慧家電之間互通連動相容性。

其中，三星將會讓旗下智慧連接平台SmartThings擴大支援其他品牌家電操作，而其他品牌家電也能透過相應服務與三星SmartThings產品連動。

在此之前，三星也已經讓SmartThings產品能與連接標準聯盟 (Connectivity Standards Alliance,CSA)提出的智慧家庭連網標準Matter連動，並且將可相容亞馬遜、蘋果、Google智慧連網裝置。而此次再次宣布與品牌智慧家電合作制定互通連接規範，意味三星希望將SmartThings產品應用生態擴大，藉此在智慧物聯網市場站穩腳步。

而在今年推出的智慧聯網家電，三星也表示將強化SmartThings Hub軟體設計，將使智慧家電能夠更無縫連接互動，同時也將進一步與Matter連接標準整合。

至於在此次以「Together for Tomorrow」的主題演講中，三星再次宣導本身投入環境永續發展的目標，其中包含大幅降低碳足跡排放，並且透過更環保、可高度回收設計減少對環境影像，光是去年就協助降低70萬噸的排放量。

接下來也會持續藉由更環保包裝設計、強化可回收零件比例，以及諸如利用Wi-Fi等微狀電波補充電視遙控器電力、確保電視在不使用時能以零耗電形式待機，同時藉由人工智慧等技術降低電力損耗的作法，讓整體環境影響可以降到最低。

同時，三星也宣布與Patagonia合作，透過降低使用塑膠成分，藉此減少難以察覺的廢棄塑膠影響海洋情況。此外，三星也立下在2025年以前讓回收零件使用比例提高30倍的目標，並且大幅降低電子垃圾對環境產生衝擊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》