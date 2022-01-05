Intel旗下Mobileye推出可對應Level 4等級自駕需求的EyeQ Ultra車用晶片

在此次CES 2022展前活動中，Intel旗下自駕車公司Mobileye宣布推出新款可對應Level 4等級自駕需求的EyeQ Ultra車用晶片，同時也推出兩款先進駕駛輔助系統晶片，分別為EyeQ6L與EyeQ6H。

其中，EyeQ Ultra將可對應176 TOPS運算效能，約為先前推出的EyeQ5s晶片效能10倍左右，並且強調能進一步簡化自駕車複雜運算系統設計，透過單組鏡頭系統，以及光達與雷達即可對應充足自駕運算效能表現。

EyeQ Ultra本身以5nm製程打造，並且配合Mobileye旗下軟體調整最佳能耗表現，預計在2023年下半年投產，並且在2025年大量應用在車輛產品。

Mobileye同時也宣布推出兩款對應先進駕駛輔助系統的晶片，分別為EyeQ6L與EyeQ6H，均以7nm製程打造。

EyeQ6L相比先前推出的EyeQ4約縮減55%體積，將可輕易安裝在一般車上，藉此對應更高深度學習算力與更低耗電運作表現，約可對應Level 2等級的自駕輔助效果，在去年已經完成樣品測試，預計會在2023年中進入量產。

而EyeQ6H則鎖定高階自動駕駛輔助需求，約等同兩組EyeQ5晶片算力表現，將對應Level 2+等級的自動駕駛輔助效果，預計會在今年進行樣品測試，預計會在2024年底進入量產。

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