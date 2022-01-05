NVIDIA向更多車廠招手 擴展DRIVE Hyperion 8車載平台合作規模

去年在歐洲GTC 2021活動宣布推出可升級全自動駕駛功能的DRIVE Hyperion 8車載平台之後，NVIDIA在此次CES 2022展前活動中也更新此平台目前發展近況。

除了先前宣布攜手大陸集團 (Continental)、Hella、Luminar、Sony，以及Valeo等業者提供感測元件，此次更說明將與DESAY、flex、廣達、ZF集團合作車用元件，同時在車輛業者合作部分，則與極星 (Polestar)、蔚來汽車 (NIO)、小鵬汽車 (PENG)、理想汽車 (Li Auto)、上汽非凡汽車 (R Auto)，以及IM智己汽車在內業者合作。

此外，NVIDIA也宣布與美國加州新創公司TuSimple合作，在其對應Level 4等級的全自動駕駛重型貨卡車採用超級車載電腦DRIVE Orin設計，使其對應穩定的全自動駕駛運作能力。

在此之前，NVIDIA說明採用DRIVE Hyperion 8車載平台設計的車款將在2024年進入市場。DRIVE Hyperion 8車載平台更以模組化形式設計，基本設計可以採用2018年宣布推出的超級車載電腦DRIVE Orin，並且能升級對應日後接續推出的超級車載電腦，同時藉由DriveWorks API串接各類車輛駕駛應用功能。

而透過預設搭載兩組DRIVE Orin，讓車輛平台可以對應更高運算效能，藉此提供以安全為主要考量的車輛駕駛功能，包含LEVEL 4等級以上的自動駕駛，以及智慧輔助駕駛模式。另外，車載平台更預設搭載12組攝影鏡頭、9組雷達模組、12組超音波感測元件，以及1組配置在前方的光達元件，同時也允許採用此車載平台的業者進行客製化，並且導入自有設計方案。

NVIDIA表示將以模組化、開放形式對外提供DRIVE Hyperion 8車載平台設計，藉此加速推動智慧車輛應用發展，同時也能縮減原本智慧車輛普及所需時間。

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