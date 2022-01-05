未來電動車輛的想像！Mercedes-Benz公布新款VISION EQXX

聯合新聞網 / 楊又肇

Mercedes-Benz稍早公布名為VISION EQXX的電動概念車，標榜採用僅0.17 cd風阻係數的車身設計，並且導入過去在F1賽事累積的輕量化車架技術，搭配縮小電池體積及重量，讓整車重量僅有1750公斤，更創下單次充電後最高行駛里程超過1000公里的續航表現。

而在車艙設計更打破傳統車室設計，將儀錶板到整個中控台採用一體成型的47.5吋8K解析度螢幕，藉此對應更細緻且沉浸的視覺體驗。

Daimler AG及Mercedes-Benz AG董事會主席暨執行長Ola Källenius表示，VISION EQXX僅以短短一年半內打造，不僅創下單次充電後的純電續航表現可達1000公里以上，更可將此技術運用於小型車款，進而實現未來對於電動車的想像。

由於VISION EQXX採用輕量化材質設計，並且配合更低風阻設計，在模擬實際交通使用情況達成每千瓦小時電量可行駛9.65公里距離。而專為VISION EQXX設計的電池以更小、更輕形式打造，藉此獲得更大且更高效電池容量，另外在多項軟硬體及車頂太陽能電池板協助下，讓電能轉換效率提昇至95%，相比主流電動車對應的75%電能轉換效率明顯更高。

另外，在VISION EQXX採用碳足跡更少的輕量化材料，並且首次將AMsilk所打造、可生物降解的純植物絲絨應用在車門把手，更以竹纖維編織作為地毯材質，藉此降低環境負擔。

未來VISION EQXX相關技術將會應用在日後量產的電動車，例如應用下一代MMA電動車架構的中小型車款，就會看見許多VISION EQXX設計，而未來Mercedes-Benz將持續以「電動優先」 (Lead in Electric)，以及「汽車軟體優先」 (Lead in Car Software)持續推動著汽車產業改革，並且重新定義人類移動方式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

太陽能電池 電動車

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