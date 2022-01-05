外媒爆料 Google將由Pixel硬體團隊打造新款AR穿戴裝置

去年底傳出從Meta挖角負責混合實境作業系統開發工作的系統工程師，並且傳出將打造對應擴增實境的穿戴裝置後，紐約時報再次透露Google此款穿戴裝置將由負責Pixel系列產品的硬體與服務部門團隊投入研發。

此外，紐約時報更指稱Google新款智慧穿戴裝置將整合2020年收購的加拿大人機互動介面設計公司North旗下技術，藉此結合擴增實境應用體驗，創造全新環境運算互動模式。

但Google方面並未針對紐約時報相關報導做回應，而目前也未有進一步跡象顯示Google正著手打造應用擴增實境的穿戴裝置。

在更早之前，Google曾推出名為Google Glass的智慧穿戴裝置，但最終因為難以排除消費市場對於使用者隱私安全的擔心，加上當時也還沒有太多合適的使用模式，因此Google Glass後續雖然轉向企業商用領域，但最終仍成為Google不再繼續發展產品。

不過，在近期元宇宙、擴增實境等應用逐漸成為市場主流趨勢，而包含Meta、蘋果等業者均積極投入這些領域發展，顯然Google也不會錯失相關發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》