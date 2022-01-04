想成為「元宇宙」一份子？十大熱門趨勢盤點 你跟上浪潮沒？

快來跟上元宇宙！

元宇宙到底是什麼？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》查看其聲量趨勢，從全球最大社群媒體臉書公司宣布改名為「Meta」後，在2021年10月開始聲量狂飆，全力朝向Metaverse「元宇宙」發展，引發全球矚目，短短3個月聲量就破133,681筆（分析期間：2021/09/23 -2021/12/21 ），大家都在問「元宇宙是什麼，又該如何參與」？

元宇宙概念是透過沈浸式科技，打造人類世界第二個「虛擬平行時空」，人們可以透過虛擬身份，進行工作社交與娛樂，看似離我們遙遠，但其實生活中現有技術與投資等行為，已有不少元宇宙初步應用，以下《網路溫度計》整理十大熱門話題，看看第一波參與者都在討論什麼？快來一波跟上！

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No.10虛擬偶像、VTuber

元宇宙讓人們充滿想像，不只是經濟與社交，娛樂產業或許也會有新型態，像是越來越流行的虛擬偶像、虛擬YouTuber（VTuber），被認為將是一種新趨勢。

不論是真人韓國女團aespa推出虛擬角色，到日本席捲全球的VTuber產業，處處都可以看到娛樂事業走向虛擬化，以更精緻的技術與團隊操作，市場接受度變高，未來能否在元宇宙有一席之地備受期待。



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No.9 區塊鏈技術

想了解元宇宙到底是什麼，必定得先認識區塊鏈技術，區塊鏈最大特色就是「去中心化」，透過加密演算代碼，以及不斷增長的數位帳，建立一個獨立、不需中間驗證者，還能防竄改的技術，現在已經應用在虛擬幣、NFT上。

未來人類如何把身份跟資產，轉到另個虛擬平行世界，區塊鏈被視為元宇宙一大基礎工程。



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No.8 虛擬貨幣

臉書拋出元宇宙議題前，全球虛擬幣已經有一波熱度，先是比特幣來到歷年新高，再來是特斯拉執行長馬斯克，不斷透過推特支持這類加密貨幣，宣布要透過SpaceX將「狗狗幣」上月球，果然也將幣值衝高。

不久後元宇宙話題熱度起來，大家更看好虛擬幣會是搶先進入元宇宙的門票，也再次帶動幣圈市場聲量，希望能在元宇宙裡看到加密貨幣更穩定的經濟生態。



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No.7 AI人工智慧

在科技進步過程中，AI扮演重要角色，該技術透過電腦程式實現「人類智慧」，已能在我們生活中處處可見，從臉部辨識、機器人、語音助理等，這類技術必定是「元宇宙」一環，未來人們必須透過裝置與AI等技術結合，才能真正地生活在另個虛擬宇宙裡，這也讓越來越多科技公司備受關注，更加專注於AI發展。



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No.6 NFT

近期超夯科技新詞NFT非同質化代幣，跟虛擬幣一樣是透過區塊鏈技術，將數位圖檔、音樂、影片透過NFT交易，使買家「擁有註冊權」，首先在藝術圈流行，接著有歌手黃明志、鹽酥雞業者都把歌曲、產品上架，吸引大批買家競標，此交易概念雖新穎，但隨元宇宙話題升起，也再度受到重視。

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No.5 5G技術

元宇宙的核心概念中，就是讓人們能在另個平行虛擬世界生活，因此更快速行動通訊5G技術，成為熱門話題，雖然5G技術開台已滿一年，用戶數量仍偏低，但元宇宙替5G再次開創無限未來，視為開發的重要基礎建設。

不只電信商紛紛宣佈投入大筆資金研究商機，相關新興公司也被看好，話題熱度再次湧現。



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No.4 半導體技術

半導體是資訊處理的元件材料，台灣製造技術紮實，在全球市場中扮演重要角色，不管是手機、電腦或耳機，半導體都是3C產品的基礎原料。

隨元宇宙話題竄燒，半導體也被看好，是建造元宇宙的一切根基，除了聲量攀升，在股票市場也持續發威，可望全面獲利，許多聲量也都來自投資相關討論。



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No.3 大型線上遊戲電競

想到元宇宙應用，多數人第一印象是「娛樂遊戲」，將虛擬身份轉到另個空間闖關、賽車等，因此元宇宙話題爆發後，有大型地圖、高自由與玩家互動性特色的「沙盒類遊戲」成為焦點，像是《我的世界》（Minecraft）能自己造屋、舉辦虛擬畢典就是一例，另外《機器磚塊》（Roblox）也抓住這股熱潮，發表虛擬幣，用戶能在裡頭辦虛擬演唱會，並跟眾多品牌服飾合作，使虛擬角色也能享受打扮樂趣，營收因此大爆發。



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​No.2 元宇宙概念股/ETF

臉書將元宇宙話題帶起，引發全球投資人高關注，認為這塊未知領域充滿商機，投資元宇宙概念股、ETF成為民眾最直接且快速參與元宇宙方式，創下許多討論量。



台股繼航運風潮後，由元宇宙「概念股」接棒，許多沒當上航海王的股民，紛紛跟著搶先進場，相關股價也跟著飆高，「ETF」也表現優異，美國投資公司Roundhill Investments發佈全球首檔元宇宙ETF 後，股價三個月飆高8倍，台股也跟上熱潮，近期富邦投信也推出富邦元宇宙ETF（代號00903），透過Solactive元宇宙指數篩選，真正參與元宇宙基礎建設、AR/VR等30檔股票，提供多元且相對穩定標的讓投資人選擇。

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No.1 AR/VR 科技

元宇宙要讓人們能暢遊在虛擬世界裡，「沈浸式」體驗是相當重要的一環，不再只是透過鍵盤或手機敲打，而是能讓人身歷其境在元宇宙，就必須得依靠AR、VR科技，不論是AR擴增實境，還是VR虛擬實境，這類科技透過裝置與科技，讓人們進入3D虛擬場景不再有距離感，取而代之的是滿滿的新奇體驗。

就像電影《一級玩家》裡的主角，雖然身處小空間，也能在元宇宙裡飆車，現在這類沈浸式科技除了用在電動等娛樂外，商業上也有房仲業者拿來讓客戶賞屋，建築工程也能執行前中期有更多立體藍圖，因此AR、VR科技發展，被認為是貼近元宇宙的重要關鍵。



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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月21日至2021年12月12日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『元宇宙應用、場景、科技』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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