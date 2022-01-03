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蘋果2022年新品全面展望：VR 頭戴設備成最大懸念

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蘋果2022年新產品備受關注。 示意圖／路透社
蘋果2022年新產品備受關注。 示意圖／路透社

在歷經2021年規模不算大的新品發布後，蘋果將迎來更為強勁的2022年。該公司將推出新款 iPhone、Mac、AirPods，以及可能亮相的虛擬現實 (VR) 頭戴設備。

蘋果正在開發一系列基於 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的新款專業級 Mac 電腦，這些晶片已經安裝在 MacBook Pro 中。新品中包括一款體積更小、擁有最多 40 顆 CPU 核心和 128 顆 GPU 核心的 Mac Pro，一款新的 Mac mini 和一款大屏幕的 iMac Pro。蘋果最早將在 6 月的全球開發者大會 (WWDC) 上完成從英特爾晶片向自研晶片的過渡。蘋果還有望在新的一年裡發布一款外置顯示器，價格約爲 Pro Display XDR 的一半。對於筆記本產品線，MacBook Air 將迎來史上最大幅度的重新設計，入門級 MacBook Pro 將更新。蘋果還將推出支持無線充電的新款 iPad Pro。

在手機和手表方面，蘋果將在2022年上半年推出 5G 版 iPhone SE，並在秋季發布採用打孔屏的 iPhone 14 系列。蘋果還在開發三款新款 Apple Watch：新款 SE、Series 8 和針對極限運動愛好者的堅固版本。2022 年，蘋果最受關注的將是它是否會發布首款代號爲 N301 的 VR 頭戴設備 (支持部分增強現實功能) 以及代號爲「橡樹」(Oak) 的操作系統。不過，這款產品此前已經跳票過。蘋果最初的目標是 2020 年發布它，然後推遲到了 2021 年 WWDC，現在的目標發布日期是 2022 年的 WWDC。

無線充電

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