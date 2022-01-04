此次CES 2022恢復實體形式舉辦的背後想法 美國消費技術協會發言人這麼說

在CES 2022正式開展前，主辦單位美國消費技術協會 (CTA)資深溝通總監Jamie Kaplan接受mashdigi網站專訪，分享此次CES 2022恢復實體活動形式舉辦背後想法。

透過實體展會活動提供更直接的商業媒合效果

雖然目前因為Omicron變種病毒肆虐，使得Intel、亞馬遜、聯想、Google、Meta等業者都已經陸續表態不參與實體活動，僅保留線上活動形式參展，但美國消費技術協會強調目前仍有超過2200家業者會參與此次恢復實體形式舉辦的展會活動。

Jamie Kaplan表示，美國消費技術協會策展重點依然聚焦在召集科技產業，透過CES 2022形式讓世人知曉當前科技走向，並且以指標性展會形式吸引全球市場關注，並且讓來自全球各地、不同規模業者能對外展示旗下產品，並且樹立品牌影響力，以及建立更龐大的商業合作關係。

除了透過實體展會活動提供更直接的商業媒合效果，美國消費技術協會也考量目前全球仍受到新型冠狀病毒疫情影響，使得許多國家地區的業者、買家及媒體較難像過往前往拉斯維加斯參與活動，但是在去年累積全線上形式的策展經驗，Jamie Kaplan預期能讓更多人參與此次活動，同時也能讓品牌藉由CES 2022發揮更大宣傳效益。

▲主辦單位美國消費技術協會 (CTA)資深溝通總監Jamie Kaplan

針對疫情做好萬全準備

對於眾人仍擔心的健康防護措施，Jamie Kaplan也強調此次恢復實體展會活動形式舉辦，自然也針對健康安全措施做了萬全準備，其中包含要求與會者必須事先完成兩劑疫苗接種，並且必須全程配戴口罩等防護設備，另外也需確保新型冠狀病毒快篩檢測正常才能進入展區，而展區也必須遵守嚴格的防疫政策，例如維持足夠安全的社交距離，同時各個展區、演講活動也會要求入場人數管制。

另外，Jamie Kaplan也說明此次展會活動將會遵守美國疾病管制與預防中心相關規定，而可接受疫苗接種證明更僅限美國食品藥品監督管理局，以及世界衛生組織 (WHO)認可的疫苗與接種證明，藉此確保所有與會者健康安全。

強調實體展會活動帶動效益，但也不排除線上策展催生效果

美國消費技術協會不僅此次恢復以實體活動形式舉辦CES 2022，更早之前也已經在荷蘭阿姆斯特丹、法國巴黎，以及美國紐約舉辦Unveiled系列展會活動，接下來也計畫以CES作為全球指標性展會活動形式，繼續在今年內於全球各地區舉辦活動，因此更凸顯此次CES 2022重新回到拉斯維加斯以實體形式舉辦的重要性。

即便經歷2021年以全線上形式舉辦展會活動，美國消費技術協會認為仍有諸多互動模式、體驗感受仍是當前線上活動無法比擬，因此若今年度的CES 2022能順利舉辦，其背後所代表意義更將凸顯實體展會形式仍是眾人更期待的互動。

例如過去兩年全面以線上形式舉辦的GTC 2020與GTC 2021，稍早已經確認將恢復實體、線上並行方式舉辦，而MWC 2022也已經確認會以實體展會形式恢復舉辦。背後的原因，不光是因為實體活動能更直接地媒合交流與商業互動，更重要的是這些大型展會活動同時帶動的經濟利益。

不過，對於未來展會活動呈現形式，Jamie Kaplan表示CES作為全球品牌，目標在匯聚所有對科技抱有熱忱的與會者，因此無論是以實體或線上呈現，都會是未來美國消費技術協會考慮方案。

健康相關議題成為CES 2022重點展出項目

針對此次CES 2022展出內容，Jamie Kaplan透露將以過去20個月持續加速成長的科技創新內容展示為主，其中以自動駕駛車技術為例，從CES 2020之後已經呈現高達30%成長規模，今年更有超過200家自動駕駛車輛相關業者參展，包含具備自動駕駛功能的半駕式卡車業者TuSimple，以及首次參展的越南汽車製造商VinFast等。

另外，在近年持續受到新型冠狀病毒疫情影響，健康相關議題也成為今年重點展出項目，包含遠距醫療、心理健康照護、可穿戴設備應用，以及更多健康相關創新技術都將成為此次展出焦點，其中包含Sleep Number及Revival Health等數位健康業者都會參與展出，而亞培 (Abbott)更成為CES開展以來第一家以醫療保健背景發表主題演講的業者，至於食品科技、航太科技，以及NFT等新興產業也會成為此次CES 2022重點展出項目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》