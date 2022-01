Square Enix總裁看好元宇宙 曝將NFT、去中心化概念落實於遊戲體驗

去年強調擴大NFT應用發展後,Square Enix總裁松田洋祐在元旦發表信件中,除了說明看中元宇宙發展趨勢,同時也強調將使NFT (非同質化代幣)與區塊鏈技術,結合雲端及5G連網技術推動遊戲改革,並且將去中心化概念落實在遊戲體驗。

松田洋祐表示,由於雲端、5G網路、XR技術逐漸成熟,使得2021年成為元宇宙、NFT等技術應用元年,同時預期會在2022年更蓬勃成長,因此去年5月便宣布擴大投資人工智慧、雲端及區塊鏈技術發展。

其中,成立於2020年3月的人工智慧團隊,目前已經將重心放在自然語言處理、世界規模模擬應用,並且陸續落實在遊戲設計,甚至也計畫應用在更多娛樂相關領域,或是對外提供技術授權使用。而隨著5G網路普及,Square Enix目前也更積極布局雲端技術應用,藉此讓使用者能更多更多連網裝置取用遊戲等內容,同時透過各類內容互動,進而產生更多遊戲以外的經濟效益。

而談及區塊鏈技術應用,松田洋祐表示看重未來在區塊鏈、加密貨幣技術,以及時下流行的NFT應用發展,同時也認為去中心化將會成為未來遊戲產業發展方向之一,因此如何以正確方式推廣NFT等應用就顯得更重要。

在遊戲內容發展中,松田洋祐認為還是會以「Play To Have Fun」 (遊玩取樂)為基礎,並且藉由區塊鏈、NFT等技術應用實現「Play To Earn」 (遊玩獲利),進而達成「Play To Contribute」 (遊玩貢獻),亦即希望能讓玩家透過遊戲獲得樂趣,並且透過NFT、去中心化形式交易遊戲中虛擬物品,或是個人創作內容,藉此形成規模更龐大的互利生態。

為了更進一步結合區塊鏈、NFT,以及元宇宙應用趨勢,松田洋祐說明今年遊戲發展重心將會聚焦在去中心化形式,其中也強化區塊鏈技術應用,並且擴大整合數位化資產,甚至也計畫發行自有加密貨幣 (Token),未來更持續關注市場發展動向,以及傾聽遊戲相關意見,藉此積極布局全新遊戲市場機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》