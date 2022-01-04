Square Enix總裁看好元宇宙 曝將NFT、去中心化概念落實於遊戲體驗

去年強調擴大NFT應用發展後，Square Enix總裁松田洋祐在元旦發表信件中，除了說明看中元宇宙發展趨勢，同時也強調將使NFT (非同質化代幣)與區塊鏈技術，結合雲端及5G連網技術推動遊戲改革，並且將去中心化概念落實在遊戲體驗。

松田洋祐表示，由於雲端、5G網路、XR技術逐漸成熟，使得2021年成為元宇宙、NFT等技術應用元年，同時預期會在2022年更蓬勃成長，因此去年5月便宣布擴大投資人工智慧、雲端及區塊鏈技術發展。

其中，成立於2020年3月的人工智慧團隊，目前已經將重心放在自然語言處理、世界規模模擬應用，並且陸續落實在遊戲設計，甚至也計畫應用在更多娛樂相關領域，或是對外提供技術授權使用。而隨著5G網路普及，Square Enix目前也更積極布局雲端技術應用，藉此讓使用者能更多更多連網裝置取用遊戲等內容，同時透過各類內容互動，進而產生更多遊戲以外的經濟效益。

而談及區塊鏈技術應用，松田洋祐表示看重未來在區塊鏈、加密貨幣技術，以及時下流行的NFT應用發展，同時也認為去中心化將會成為未來遊戲產業發展方向之一，因此如何以正確方式推廣NFT等應用就顯得更重要。

在遊戲內容發展中，松田洋祐認為還是會以「Play To Have Fun」 (遊玩取樂)為基礎，並且藉由區塊鏈、NFT等技術應用實現「Play To Earn」 (遊玩獲利)，進而達成「Play To Contribute」 (遊玩貢獻)，亦即希望能讓玩家透過遊戲獲得樂趣，並且透過NFT、去中心化形式交易遊戲中虛擬物品，或是個人創作內容，藉此形成規模更龐大的互利生態。

為了更進一步結合區塊鏈、NFT，以及元宇宙應用趨勢，松田洋祐說明今年遊戲發展重心將會聚焦在去中心化形式，其中也強化區塊鏈技術應用，並且擴大整合數位化資產，甚至也計畫發行自有加密貨幣 (Token)，未來更持續關注市場發展動向，以及傾聽遊戲相關意見，藉此積極布局全新遊戲市場機會。

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