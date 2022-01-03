分析師郭明錤指出 AirPods Pro 2將支援無損音樂及充電盒內建喇叭

天風證券分析師郭明錤公布的最新報告指出，Apple蘋果公司AirPods Pro 2真無線穿戴耳機將會有新賣點！新一代耳機將支援Apple Lossless(ALAC)無損壓縮音訊，新一代的充電盒則是具有喇叭能發出聲音，方便用戶找到遺失的充電盒。

內建喇叭的全新AirPods Pro 2充電盒，假如真的能透過聲音定位的話，預計將會整合到Find My尋找App，功能類似搜尋AirPods耳機的遺失定位功能，只是充電盒可以發出聲音幫忙找。

圖片及資料來源：macrumors

郭分析師披露的消息與先前傳聞曝光的AirPods Pro 2照片一致，先前曝光的充電盒照片在底部有喇叭孔，據稱喇叭是為了發出用來追蹤定位的聲音，這樣一來當耳機沒收納在充電盒裡時，還是可以輕鬆找到耳機、充電盒。

圖片及資料來源：macrumors

另外，儘管Apple蘋果已經推出 AirPods第一代、AirPods第二代、AirPods第三代、AirPods Pro和AirPods Max等多款穿戴耳機，但這些耳機都不支援無損音頻，這是因為AirPods透過藍牙播放音樂，這限制了耳機使用AAC編碼器。

為了解決這個問題，Apple蘋果將會推出AirPods專用無損音樂，會以更高品質的Apple Lossless (ALAC)藉此規避藍牙信號的承載並實現無損聽覺體驗，但據推測，Apple蘋果有可能正在開發解決方法。

郭明錤重申，新一代AirPods耳塞將會採用新的設計，並在2022 年第4季推出。儘管師郭明錤分析師堪稱是超神準的 Apple 蘋果分析師，但是他提出的時間比其他傳聞指稱的2022 Q3更晚。另外，郭明錤還透露AirPods未來可能會支援健康監測功能，但他沒有直接將這項傳言與 AirPods Pro 2 串連起來，有可能還只是初步研發階段。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》