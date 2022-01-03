大學研發LAPD反偷拍技術 用手機ToF鏡頭就能找到隱藏鏡頭

出門在外，無論是去廁所、餐廳、民宿、旅館…等最怕遇到隱藏偷拍攝影機，造成自己的隱私外洩。新加坡國立大學與韓國延世大學聯合研發出一套 LAPD（Laser-Assisted Photography Detection）系統，只要搭配手機就能掃瞄房間裡有沒有隱藏的偷拍鏡頭，可以保護我們的隱私。

據報導，這兩間大學研發的LAPD系統需透過手機上的 ToF (Time of Flight, 飛時測距) 感測器輔助。ToF感測器是用來取得3D圖像的技術，能依照訊號發射與返回的時間差來測量感應器與物體之間的距離，還能取得可以Z座標，提升3D辨識的準確率。

圖片及資料來源：tekdeeps

而LAPD系統的原理是透過手機發射雷射訊號，透過手機運算和 AI 學習技術，進而定位找出隱藏攝像頭的反射。這項技術經過 379 位參與者進行實測，LAPD系統的隱藏鏡頭檢測率高達88.9%，比K18訊號檢測器等專業級隱藏鏡頭檢測器的檢測率62.3%、人眼檢測成功率46%出色不少。

據報導，研究團隊表示將於近期把LAPD系統變成開源系統。

使用者如果想要使用LAPD系統檢查有沒有偷拍鏡頭的話，手機必須是iPhone 13 Pro、Samsung Galaxy S21 Ultra、Sony Xperia 1 III 等具有ToF鏡頭，這樣才能使用LAPD功能，找到偷拍鏡頭。

如果沒有辦法的話，就只能隨時提高警覺、擁有高竿視力，才能發現房間、廁所的各個隱蔽角落是不是有奇怪的反光了。

https://youtu.be/F4bZwQHBdV4

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》