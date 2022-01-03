快訊

妙計或作弊？ 西安封城12天的「社會面清零」是什麼

離奇命案！3人同訪南投古道 1人吊死邊坡另2人行蹤成謎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學研發LAPD反偷拍技術 用手機ToF鏡頭就能找到隱藏鏡頭

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：tekdeeps
圖片及資料來源：tekdeeps

出門在外，無論是去廁所、餐廳、民宿、旅館…等最怕遇到隱藏偷拍攝影機，造成自己的隱私外洩。新加坡國立大學與韓國延世大學聯合研發出一套 LAPD（Laser-Assisted Photography Detection）系統，只要搭配手機就能掃瞄房間裡有沒有隱藏的偷拍鏡頭，可以保護我們的隱私。

據報導，這兩間大學研發的LAPD系統需透過手機上的 ToF (Time of Flight, 飛時測距) 感測器輔助。ToF感測器是用來取得3D圖像的技術，能依照訊號發射與返回的時間差來測量感應器與物體之間的距離，還能取得可以Z座標，提升3D辨識的準確率。

圖片及資料來源：tekdeeps
圖片及資料來源：tekdeeps

而LAPD系統的原理是透過手機發射雷射訊號，透過手機運算和 AI 學習技術，進而定位找出隱藏攝像頭的反射。這項技術經過 379 位參與者進行實測，LAPD系統的隱藏鏡頭檢測率高達88.9%，比K18訊號檢測器等專業級隱藏鏡頭檢測器的檢測率62.3%、人眼檢測成功率46%出色不少。

據報導，研究團隊表示將於近期把LAPD系統變成開源系統。

使用者如果想要使用LAPD系統檢查有沒有偷拍鏡頭的話，手機必須是iPhone 13 Pro、Samsung Galaxy S21 Ultra、Sony Xperia 1 III 等具有ToF鏡頭，這樣才能使用LAPD功能，找到偷拍鏡頭。

如果沒有辦法的話，就只能隨時提高警覺、擁有高竿視力，才能發現房間、廁所的各個隱蔽角落是不是有奇怪的反光了。

https://youtu.be/F4bZwQHBdV4

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

偷拍

延伸閱讀

衣櫥必備款！百搭連帽T、大學衫 輕鬆穿出個人風格

男子不滿稽查人員毀諾偷拍 拔密錄器獲判無罪

護理師一夜情遭偷拍私密影片 男網友恐嚇強逼交往被告

大學校長卸任也有「禮遇」 挨批威權復辟

相關新聞

蘋果今年將推什麼新品？ 五大預測一次看

迎接新的一年，蘋果公司將推哪些新品？為彭博資訊撰寫「Power On」時事通訊的記者葛曼（Mark Gurman）預測，...

半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

AirPods Pro 2傳將支援ALAC無損音訊 充電盒可透過「尋找」定位追蹤

在向投資人提供研究報告中，天風證券分析師郭明錤除了指出蘋果接下來準備推出的AirPods Pro 2將支援ALCA (Apple Lossless Audio Codec)無損音訊，其收納充電盒還將加入類似AirTag功能，讓使用者能透過「尋找」進行定位追蹤，甚至可以讓收納充電盒發出聲響，以利使用者確認遺落位置。

蘋果新專利曝光！傳未來將移除Apple Watch數位錶冠設計 以光學感應方式取代

依照蘋果申請專利顯示，未來的Apple Watch有可能直接以光學感應方式取代既有實體數位錶冠設計。

日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

為了迎接接下來的虎年 (year of the Tiger)，日本地區的Apple Store推出在2022年1月2日至3日間，購買指定款iPhone機種，即可獲得印有老虎表情圖案的特殊款AirTag，而購買指定款蘋果商品更加碼贈送蘋果禮品卡的優惠。

傳2022年蘋果先停產「這4款產品」 名單曝光你也有入手嗎？

新年新氣象，你也開始期待蘋果的新產品嗎？然而，在新產品發布前，已有外媒先預測2022年可能會被蘋果宣告停產的「4款」產品。 一、Apple Watch Series 3（2017開售） 這

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。