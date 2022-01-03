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NVIDIA確定今年3月下旬恢復舉辦實體形式GTC 2022 預期將揭曉「Hopper」GPU

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著CES 2022在美國拉斯維加斯恢復以實體形式舉辦，NVIDIA接下來也確定將在今年3月21日至24日期間以實體活動形式舉辦年度GTC 2022大會活動，地點則同樣選在加州聖荷西McEnery會議中心。

在去年宣布推出以Arm架構打造的「Grace」CPU之後，NVIDIA將可能在此次GTC 2022期間揭曉以「Hopper」為稱的GPU顯示架構，名稱預期也會來自美國知名女性電腦科學家，同時也是當時美國海軍准將身分的Grace Hopper。

而代號「Hopper」的GPU，預期會以MCM多芯封裝設計，將成為NVIDIA第一款在GPU內整合兩組核心設計的產品，其中將整合多達288組SM處理單元，相比以Ampere顯示架構設計的A100預期將增加2.6倍，同時內部架構也會明顯改變，預期會以台積電5nm製程量產。

不過，預計在2022年秋季推出，並且應用在消費級顯示卡的GPU設計，預期會以「Lovelace」為稱，名稱源自英國詩人拜倫唯一婚生子女，同時也是世上第一位主張計算機不只能用來算數，並且發表了第一段分析機用的演算法，因此被認為是史上第一位發揮電腦完全潛能的人，更是史上最早的程式設計師之一的Ada Lovelace。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 詩人

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