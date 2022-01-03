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AirPods Pro 2傳將支援ALAC無損音訊 充電盒可透過「尋找」定位追蹤

聯合新聞網 / 楊又肇

在向投資人提供研究報告中，天風證券分析師郭明錤除了指出蘋果接下來準備推出的AirPods Pro 2將支援ALCA (Apple Lossless Audio Codec)無損音訊，其收納充電盒還將加入類似AirTag功能，讓使用者能透過「尋找」進行定位追蹤，甚至可以讓收納充電盒發出聲響，以利使用者確認遺落位置。

雖然目前使用者已經可以透過「尋找」功能定位追蹤遺失的AirPods耳機，但收納充電盒本身卻不具備能被定位追蹤功能，因此在接下來即將推出的AirPods Pro 2，蘋果有可能連收納充電盒也會加入類似AirTag定位追蹤功能。

而新款AirPods Pro 2將可能會在今年第四季推出，並且採用全新外型設計。先前有消息指稱蘋果最快會在今年第三季推出新款AirPods Pro 2，但可能因為疫情影響原物料供應與工廠產能，使得AirPods Pro 2有可能延後推出。

至於去年提出的無損音訊部分，由於受限AirPods、AirPods Pro與AirPods Max，以及後來推出的第三代AirPods均以AAC編解碼方式播放音樂，因此無法對應無損音訊播放效果，但接下來將推出的新款AirPods Pro 2，可能會加入其他設計，藉此支援蘋果提出的無損音訊播放效果。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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