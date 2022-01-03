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蘋果新專利曝光！傳未來將移除Apple Watch數位錶冠設計 以光學感應方式取代

聯合新聞網 / 楊又肇

依照蘋果申請專利顯示，未來的Apple Watch有可能直接以光學感應方式取代既有實體數位錶冠設計。

目前在Apple Watch設計中，數位錶冠擔任電源開關，以及操作按鍵，另外亦可透過上下轉動方式選擇螢幕顯示選項。而在近期設計中，則是在Apple Watch series 4之後錶款加入電極，讓使用者能以此量測繪製心電圖。

不過，從蘋果近期在美國專利與商標局獲准設計專利，則顯示蘋果可能會在未來打造的Apple Watch移除數位錶冠，並且以平坦的光學感應器取代，單純透過光學遮蔽方式感知使用者操作手勢。

而這樣的設計，將可讓Apple Watch更為耐用，其中包含減少錶身開孔設計，藉此提高防水與防塵效果，甚至也能騰出Apple Watch內部有限空間，藉此放入更大電池，或是加入新功能設計。

但目前並未有消息顯示蘋果未來可能調整Apple Watch外型設計，因此也不確定此項專利未來是否會應用在蘋果商品。

▲(圖／擷自Patently Apple網站)
▲(圖／擷自Patently Apple網站)

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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