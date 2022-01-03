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AMD確認將完成收購賽靈思的時間延後至2022年第一季

聯合新聞網 / 楊又肇

AMD在2020年宣布以350億美元等值股票收購可編程邏輯晶片製造商賽靈思(Xilinx)，原訂在今年底完成收購，但稍早已經確定將時間延後至2022年第一季

在稍早由AMD與賽靈思共同發出聲明中，表示延後完成收購時間的原因，在於尚未獲得全球相關兼管機構批准，而相關審核程序仍在進行階段，因此決定將完成收購時間延後。

不過，雙方均有信心取得所有監管機構批准，並且完成此筆交易。

在先前說明中，AMD表示收購賽靈思將有助於超算領域發展，同時也能進一步強化AMD在CPU、GPU，或是FPGA可程化晶片等業務布局，並且能串接當前5G網路技術應用發展趨勢，其中包含讓AMD推動未來資料中心業務成長，更可不再局限於既有x86架構為主的設計發展，進而提高與Intel、NVIDIA等業者競爭能力。

未來賽靈思將會併入AMD營運體系，並且由蘇姿豐博士擔任執行長，而賽靈思總裁暨執行長彭文迪則將維持原本總裁身分，並且繼續帶領賽靈思業務團隊發展，另外至少兩位賽靈思高層將加入AMD董事會。

此外，未來兩家公司合併後，將會形成擁有超過1萬3000名工程人員的半導體企業，同時兩家公司目前均與台積電合作代工業務，因此未來預期將可藉由業務合併精簡約3億美元成本。

目前此項交易已經獲得英國與歐盟監管機構同意，同時相較NVIDIA收購Arm的交易可能面臨中國業者反對，以及面臨中國監管機構刁難或阻止，AMD預期收購賽靈思的情況不會遇到太大阻礙。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 台積電

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