傳2022年蘋果先停產「這4款產品」 名單曝光你也有入手嗎？

新年新氣象，你也開始期待蘋果的新產品嗎？然而，在新產品發布前，已有外媒先預測2022年可能會被蘋果宣告停產的「4款」產品。

一、Apple Watch Series 3（2017開售）

這不是Apple Watch Series 3第一次傳出停售消息，《9To5Mac》就認為，這款產品的最大問題是「儲存空間不足」，僅8GB可用空間導致無法正確完成更新，即每次釋出更新檔進行更新時，皆須恢復原廠設定，以在足夠容量內完成更新動作。

原本，蘋果公司可以透過販售升級版本來解決問題，但或許只是升級成16GB儲存空間而已；因此，如果消費者正考慮購買Apple watch，《9To5Mac》建議可選擇2020年推出的Apple Watch SE，它不只速度快且功能性更強大，它更是結合了Series 4、Series 5和Series 6系列產品的功能優點。

圖／擷取自蘋果官網

《9To5Mac》指出，iPod touch 2019版本曾是一款很棒的產品，但如今在蘋果官網卻是完全被遺忘了。當初，這款產品以「高速享樂」（fun at full speed）為噱頭大肆宣傳，在產品發布前，蘋果公司甚至將iPod touch宣傳為一種遊戲設備。

發售至今3年，該產品的遊戲訂購平台上有200多款遊戲，搭載與iPhone 7相同的A10 Fusion晶片，雖然運行速度是以往型號的2倍，圖形處理性能是過去的3倍，但只有4英吋的Retina顯示螢幕，以iPod touch來說還是太小了。

《9To5Mac》期望蘋果公司能更新iPod touch 2019的設備，目前它只用8MP鏡頭、分辨率為1.2MP的Face Time高清鏡頭來錄製1080p畫素的影像。《9To5Mac》也建議消費者未來只需購買iPhone或iPad mini會更好。

圖／擷取自蘋果官網

三、Mac mini（2018開售）

由於蘋果公司正在發展自家研發的晶片Apple Silicon，而目前處於過度期，因此仍持續銷售搭載英特爾處理器的Mac mini，但《9To5Mac》認為Mac mini比搭載M1晶片的新機銷售價格更貴，因此不僅不建議消費者購買Mac mini，甚至直言「蘋果遲早會放棄支援它」。

報導指出，儘管該產品是一款出色的作品，但仍無法與入門級Mac相比，因為它要價至少1,099美元（約新台幣30,500元），而搭載M1晶片的Mac則是699美元（約新台幣19,400元）起跳。

圖／擷取自蘋果官網

四、Beats Solo3 Wireless（2016開售）

圖／擷取自蘋果官網

近期蘋果公司停產Beats Solo Pro，但為何仍持續銷售Beats Solo3 Wireless？《9To5Mac》分析，是因為該產品擁有長達40小時的電池續航時間，但它還停留在「較舊、較廉價」的品牌外觀，這與Solo Pro明顯不同，因此更應推測該產品應被列入停產名單中。

報導文末，《9To5Mac》直言這4款產品不僅「過時」了，現在才入手的消費者更會對它們感到失望，因此認為這4款產品都應該停產。