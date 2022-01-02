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新冠變種病毒影響加劇 ES 2022實體展會將提前一天閉幕

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著Omicron變種病毒影響加劇，同時也有越來越多主要品牌業者宣布取消現場展出，僅以線上形式參展，CES 2022主辦單位消費者技術協會 (CTA)稍早表示仍會維持拉斯維加斯舉辦實體展會活動，但考量現場參展人士健康安全，將使閉展時間往前提早一天。

原本CES 2022會在美國西岸時間1月5日正式開展，閉展時間為1月8日，而在稍早公布調整時間將提前至1月7日結束，並且維持實體活動形式展出。

不過，目前考量Omicron變種病毒影響加劇，包含Intel、AMD、通用、Google、BMW、亞馬遜、Meta、Panasonic、IBM等業者都已經表明不會參與CES 2022實體展會，僅透過線上形式參與展出，而目前三星、LG、Sony等業者似乎仍維持原計畫參與實體展會活動。

雖然消費者技術協會強調CES 2022與會者必須出示完成接受施打兩劑疫苗的證明，以及24小時內的新型冠狀病毒陰性檢測報告，同時也要求配戴個人防護用具如口罩、面罩等，另外也必須配合PCR快篩檢測，藉此確保實體展會活動內的健康安全，但顯然在美國新增病例數量再次創新高，加上拉斯維加斯所在的內華達州克拉克縣境內的陽性檢出率也增加至11%，使得美國疾病管制局已經將該地列為疾病傳染加劇區域，讓不少業者更擔心參展所產生風險，因此接連宣布退出實體展會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 拉斯維加斯 變種病毒

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