三星1月11日揭曉新款Exynos處理器 導入AMD RDNA2顯示架構

在先前有不少消息曝光後,三星終於確認將在美國當地時間2022年1月11日揭曉新款Exynos處理器,並且確認將導入與AMD合作的RDNA2顯示架構,亦即代表傳聞許久的Exynos 2200即將亮相。

目前三星尚未透露新款處理器具體細節,但確定將會針對遊戲體驗強化,其中自然也是透過AMD顯示技術整合,藉此強化Exynos處理器的GPU效能表現。

而在先前消息裡,則是指出Exynos 2200採用與AMD合作的RDNA2架構設計,相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能。

在CPU架構設計部分,Exynos 2200預期也會採用1組Cortex-X2 CPU,搭配3組Cortex-A710 CPU,以及4組Cortex-A510 CPU,基本上與Snapdragon 8 Gen 1,以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置,一樣以「1+3+4」核心形式組成,差別在於採用不同時脈設計。

Exynos 2200預計會率先用於三星明年推出旗艦手機Galaxy S22系列,最快會在1月間對外公布。

