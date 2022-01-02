三星1月11日揭曉新款Exynos處理器 導入AMD RDNA2顯示架構

在先前有不少消息曝光後，三星終於確認將在美國當地時間2022年1月11日揭曉新款Exynos處理器，並且確認將導入與AMD合作的RDNA2顯示架構，亦即代表傳聞許久的Exynos 2200即將亮相。

目前三星尚未透露新款處理器具體細節，但確定將會針對遊戲體驗強化，其中自然也是透過AMD顯示技術整合，藉此強化Exynos處理器的GPU效能表現。

而在先前消息裡，則是指出Exynos 2200採用與AMD合作的RDNA2架構設計，相比Exynos 2100採用Mali-G78 GPU約可提昇17%-20%顯示效能。

在CPU架構設計部分，Exynos 2200預期也會採用1組Cortex-X2 CPU，搭配3組Cortex-A710 CPU，以及4組Cortex-A510 CPU，基本上與Snapdragon 8 Gen 1，以及聯發科推出的天璣9000採相同核心配置，一樣以「1+3+4」核心形式組成，差別在於採用不同時脈設計。

Exynos 2200預計會率先用於三星明年推出旗艦手機Galaxy S22系列，最快會在1月間對外公布。

#PlaytimeIsOver. The gaming marketplace is about to get serious. Stay tuned for the next #Exynos with the new GPU born from RDNA 2. January 11, 2022. pic.twitter.com/5V547CpDkP — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) December 30, 2021

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》