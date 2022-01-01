SpaceX透過股權融資籌集3.374億美元 但被FAA延後星際飛船發射許可

依照SpaceX稍早遞交監管申報文件顯示，目前已經透過股權融資方式另外籌集3.374億美元，但未透露具體融資細節與目前公司估值。另外，先前SpaceX向美國聯邦航空管理局 (FAA)申請的星際飛船軌道飛行發射許可，目前則是因為需要額外時間完成環境審查，因此至少將延後兩個月才能順利升空。

在此之前，SpaceX已經在今年4月透過股權融資籌集11.6億美元，並且在10月進行二次售股，讓公司估值攀升至1003億美元，目前投資者包含Alphabet、富達投資 (Fidelity Investments)等業者。

而此次再度透過股權融資籌集3.374億美元，預期可讓SpaceX估值再次往上攀升。

另外，針對先前SpaceX提出使旗下星際飛船 (Starship)發射升空的申請，美國聯邦航空管理局表示原訂在美國當地時間12月31日公布SpaceX旗下星際飛船與其超重型助推器首次發射升空的環境評估結果，但因為後續加入更多因素考量，因此決定延後至2022年2月28日公布，因此也讓SpaceX此項發射升空任務必須延後兩個月。

SpaceX先前已經在地球大氣層內進行幾次星際飛船試飛，但尚未配合旗下配置多組猛禽發動機構成的超重型助推器升空。在SpaceX創辦人Elon Musk的構思中，將透過超重型助推器將太空載具推送至外太空，並且實現將太空人送至月球，甚至在未來實現將人類帶到火星的目標。

近期時候，Elon Musk曾透過內部信件告知員工，若超重型助推器無法順利升空，藉此讓星際飛船儘快進入外太空的話，SpaceX可能將會面臨破產。

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