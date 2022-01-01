Intel轉售給SK海力士的NAND記憶體業務 將以Solidigm名稱繼續發展

Intel去年10月確定將旗下生產NAND Flash的NAND記憶體業務，以90億美元價格轉售給南韓SK海力士 (SK Hynix)，藉此精簡旗下業務體系後，目前在中國監管機構批准此項收購後，SK海力士正式接管Intel NAND記憶體業務，以及位於中國大連的產線，而SK海力士之後設立的美國子公司將負責此項業務，並且將公司名稱定為Solidigm。

而順利從Intel手中接下NAND記憶體業務，SK海力士第一階段將向Intel支付70億美元，而第二階段則預計在2025年3月之後，以20億美元價格進行交割，預計接手Intel在此項交易中有形或無形資產，其中包含NAND記憶體生產及設計相關專利、研發人員等。

至於未來業務將由SK海力士在美國新設立子公司接手營運，並且將公司名稱定為Solidigm，名稱分別以「solid-state」 (固態)及「paradigm」 (範例)組合而成，意味希望創造全新固態硬碟技術標準。

Solidigm總部將設置在美國加州聖荷西，並且由SK海力士社長暨共同執行長李錫熙兼任執行董事長，將負責帶領第一階段之後的整合項目，而原本在Intel擔任非揮發性記憶體 (NVM,Non-Volatile Memory )解決方案事業群資深副總裁的Rob Crooke，接下來將擔任Solidigm新任執行長。

另外，SK海力士、Solidigm及Intel接下來將會維持密切合作。

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