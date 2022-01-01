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三星公布新一輪C-Lab新創項目 明年目標讓扶植新創數量達500個

聯合新聞網 / 楊又肇

CES 2022開始前，三星公布四家內部新創，以及六家外部新創的C-Lab項目，更計畫在明年讓扶植新創項目可達500個。

此次公布扶植的四組內部新創，分別包含透過特製吉他ZamString與app，藉此讓使用者能更快學習吉他彈奏的ZamStar，而標榜能讓兒童學習正確使用手機習慣的Piloto，則是讓兒童可以有更高自制力，避免手機使用沉癮。

另外也包含方便管理者等人透過人工智慧方式建立線上測試內容的PROBA，以及能協助及早發現增而是否有斜視等視力問題的innovision。

至於此次扶植外部新創項目，則包含能透過人工智慧判斷寵物身體狀態的Petnow，提供3D沉浸聽感的行動裝置聲音聆聽解決方案Digisonic，可在元宇宙環境提供互動音樂體驗的Verses，以及透過陣列雷達技術連接車輛與城市設施之間連動的bitsensing。

其他扶植項目，還包含透過人工智慧蒐集資料，並且自動標記的SELECTSTAR，提供多功能應用的模組化機器人公司RGT，協助視障者看見更多內容的MoreDream，以及提供車輛客製化輔助顯示平台的Yellowknife，另外還包含針對年長者打造的智慧尿布MONIT。

而此次在CES 2022展期間，三星也會協助先前已經扶植的新創項目在展期間對外說明其產品，並且計畫在明年讓扶植新創項目數量可達500個。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

寵物 三星 CES

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