Qualcomm強調未來以Snapdragon處理器統一技術藍圖 推動多元產業成長

Qualcomm執行長Cristiano Amon稍早透過年度公開信說明，強調以Snapdragon處理器統一技術藍圖，將使Qualcomm未來潛在市場推模擴大為目前的7倍以上。

雖然今年因為疫情等因素影響，但Cristiano Amon說明Qualcomm依然在2021財年創下營收新紀錄，並且從原本聚焦在智慧型手機的業務，擴大至更多元規模發展，目前已經在運算、虛擬/擴增實境、汽車，以及工業四個領域推動顛覆性成長。

此外，Qualcomm更在連續五個季度保持半導體業務稅前利潤 (EBT)同時增長幅度超過100%的表現，並且在技術授權業務維持穩定發展。

Cristiano Amon強調，Qualcomm目前正處於數位轉型和主要產業趨勢的交匯點，因此幾乎所有產業對Qualcomm技術的需求都在加速增長，其中包括行動裝置和PC級運算的結合、透過5G網路實現無線光纖、藉由結合實體與數位空間推動元宇宙發展，以及透過5G網路雲端運算實現更具體的行動辦公，並且加速汽車產業變革等。

而隨著數10億終端裝置與網路持續連接，同時應用功能更加智慧，Qualcomm預期加速擴展無線通訊、高效能運算，以及低功耗運作的智慧連網裝置應用，並且將行動裝置上的技術擴展至車載系統，以及物聯網裝置，藉此在未來10年使Qualcomm潛在市場規模擴大為目前的7倍以上。

另外，Cristiano Amon更重申，收購NUVIA將加速PC級運算往Arm架構靠攏趨勢，同時也將與微軟持續合作，藉此推動傳統PC產業轉型。而藉由Snapdragon XR平台，Qualcomm更預期擴展元宇宙應用發展，讓消費者與企業用戶都能更普遍跨入數位化世界應用。

隨著汽車加入連網、更加智慧化，以及具備自動駕駛的功能，進而讓車載系統成為服務與創新平台，因此預期Snapdragon數位底盤技術組合也將在車輛市場推動更大創新，藉此實現車載資通訊、智慧交通、車對雲、真正的數位座艙、先進駕駛輔助系統 (ADAS)與自動駕駛。

至於在工業4.0應用方面，Cristiano Amon表示Qualcomm旗下產品組合正在驅動眾多產業數位轉型所需的邊緣裝置，並且應用在自動化、零售、物流、能源、醫療保健與智慧城市等領域。

不過，Qualcomm也強調智慧型手機依然是全球規模最大、並且與網路持續連接的終端裝置，因此預期在智慧型手機上的技術，依然可以移轉套用在各種產業領域，並且讓Qualcomm透過統一技術藍圖發展模式，加速更多元產業發展。

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