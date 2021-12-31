快訊

台中45歲女胸部中刀 送醫途中疑遭丟包不治

防疫旅館首例確診者為Omicron 匡列3家人採檢結果出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Qualcomm強調未來以Snapdragon處理器統一技術藍圖 推動多元產業成長

聯合新聞網 / 楊又肇

Qualcomm執行長Cristiano Amon稍早透過年度公開信說明，強調以Snapdragon處理器統一技術藍圖，將使Qualcomm未來潛在市場推模擴大為目前的7倍以上。

雖然今年因為疫情等因素影響，但Cristiano Amon說明Qualcomm依然在2021財年創下營收新紀錄，並且從原本聚焦在智慧型手機的業務，擴大至更多元規模發展，目前已經在運算、虛擬/擴增實境、汽車，以及工業四個領域推動顛覆性成長。

此外，Qualcomm更在連續五個季度保持半導體業務稅前利潤 (EBT)同時增長幅度超過100%的表現，並且在技術授權業務維持穩定發展。

Cristiano Amon強調，Qualcomm目前正處於數位轉型和主要產業趨勢的交匯點，因此幾乎所有產業對Qualcomm技術的需求都在加速增長，其中包括行動裝置和PC級運算的結合、透過5G網路實現無線光纖、藉由結合實體與數位空間推動元宇宙發展，以及透過5G網路雲端運算實現更具體的行動辦公，並且加速汽車產業變革等。

而隨著數10億終端裝置與網路持續連接，同時應用功能更加智慧，Qualcomm預期加速擴展無線通訊、高效能運算，以及低功耗運作的智慧連網裝置應用，並且將行動裝置上的技術擴展至車載系統，以及物聯網裝置，藉此在未來10年使Qualcomm潛在市場規模擴大為目前的7倍以上。

另外，Cristiano Amon更重申，收購NUVIA將加速PC級運算往Arm架構靠攏趨勢，同時也將與微軟持續合作，藉此推動傳統PC產業轉型。而藉由Snapdragon XR平台，Qualcomm更預期擴展元宇宙應用發展，讓消費者與企業用戶都能更普遍跨入數位化世界應用。

隨著汽車加入連網、更加智慧化，以及具備自動駕駛的功能，進而讓車載系統成為服務與創新平台，因此預期Snapdragon數位底盤技術組合也將在車輛市場推動更大創新，藉此實現車載資通訊、智慧交通、車對雲、真正的數位座艙、先進駕駛輔助系統 (ADAS)與自動駕駛。

至於在工業4.0應用方面，Cristiano Amon表示Qualcomm旗下產品組合正在驅動眾多產業數位轉型所需的邊緣裝置，並且應用在自動化、零售、物流、能源、醫療保健與智慧城市等領域。

不過，Qualcomm也強調智慧型手機依然是全球規模最大、並且與網路持續連接的終端裝置，因此預期在智慧型手機上的技術，依然可以移轉套用在各種產業領域，並且讓Qualcomm透過統一技術藍圖發展模式，加速更多元產業發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 Qualcomm 5G 雲端運算

延伸閱讀

聯想明年1月初揭曉遊戲手機Legion Y90 與首款遊戲平板Legion Y700

OPPO下一款旗艦手機可能跳過「4」 將以Find X5為稱

聯發科「天璣9000」效能、功耗評測出爐 狠甩高通S8 Gen1

小米12/28揭曉三款新機 小米12、小米12 Pro搭載Snapdragon 8 Gen 1處理器

相關新聞

半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

為了迎接接下來的虎年 (year of the Tiger)，日本地區的Apple Store推出在2022年1月2日至3日間，購買指定款iPhone機種，即可獲得印有老虎表情圖案的特殊款AirTag，而購買指定款蘋果商品更加碼贈送蘋果禮品卡的優惠。

桌上型電腦2021年大復活 全球出貨成長7%

華爾街日報引用調研公司 International Data 的數據報導，今（2021）年電腦桌機大復活，全球出貨量估計...

以282億元等值金額買下台灣之星 台灣大哥大成為台灣第二大電信業者

去年在台啟用5G網路服務時，台灣之星總經理賴弦五便曾透露會考慮與其他電信業者合作擴展5G網路基礎建設，甚至表示未來在台灣市場競爭的5大電信形式，將會逐漸縮減成「4家」競爭局面。而在稍早公布消息中，台灣之星確認將由台灣大哥大透過發行新股方式合併，形成持有3.5GHz頻段加總頻寬達100MHz，並且累積基地台數量達1.1萬台規模的電信業者。

Qualcomm強調未來以Snapdragon處理器統一技術藍圖 推動多元產業成長

Qualcomm執行長Cristiano Amon稍早透過年度公開信說明，強調以Snapdragon處理器統一技術藍圖，將使Qualcomm未來潛在市場推模擴大為目前的7倍以上。

蘋果在台灣地區推行App Store禮品卡限期點數回饋活動

目前已經在台灣統一超商 (7-11)及全家便利商店提供銷售的App Store禮品卡，從即日起至2022年1月11日購買實體卡片，同時儲值面額達新台幣1000元以上，在完成與個人Apple ID帳號綁定後，並且於紅利平台輸入卡號與手機號碼，即可申請加贈App Store禮品卡點數10%回饋。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。