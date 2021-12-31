以282億元等值金額買下台灣之星 台灣大哥大成為台灣第二大電信業者

去年在台啟用5G網路服務時，台灣之星總經理賴弦五便曾透露會考慮與其他電信業者合作擴展5G網路基礎建設，甚至表示未來在台灣市場競爭的5大電信形式，將會逐漸縮減成「4家」競爭局面。而在稍早公布消息中，台灣之星確認將由台灣大哥大透過發行新股方式合併，形成持有3.5GHz頻段加總頻寬達100MHz，並且累積基地台數量達1.1萬台規模的電信業者。

台灣大哥大預計透過增加發行2.82億股方式合併台灣之星，若以台灣大哥大稍早收盤股價為100元計算，意味以新台幣282億元收購，未來合併後的電信品牌名稱僅保留台灣大哥大，並且成為目前持有台灣5G服務中頻段最大頻寬的電信業者 (註)，同時加總5G網路基地台數量將可提供90%上網人口，以及95%訊號服務覆蓋率。

註：台灣大哥大持有3.5GHz頻段的60MHz頻寬，而台灣之星持有3.5GHz頻段的40MHz頻寬，雙方合併後將使3.5GHz頻段頻寬可達100MHz。

目前台灣之星持有900MHz、2600MHz頻段，將能與台灣大哥大持有700MHz、1800MHz、2100MHz、3.5GHz、28GHz頻段達成互補，未來將能提供最高可達7相載波聚合 (7CA)的5G NR載波聚合技術應用，將可對應低頻穿透、中頻容量與高頻急速的5G網路使用需求。

而雙方合併後的5G網路服務用戶將可達980萬人，其中台灣之星現有用戶將能以原資費升級1.5倍4G網路涵蓋率，以及3倍5G網路覆蓋率，並且透過雙方合併後的大容量頻寬使用高速網路服務，另外更可透過各地更高密度的實體通路提供客戶服務。

同時，在此次由台灣大哥大、台灣之星各自召開董事會，並且由台灣大哥大董事長蔡明忠與台灣之星董事長林清棠代表完成簽約後，雙方經營團隊將儘速研擬員工安置計劃。

在合併完成後，台灣大哥大預期將能以近千萬用戶規模基礎，更有助於推動台灣大哥大既有好速成双、mo幣多、Disney+等獨家方案銷售，同時更可結合momo購物、台灣大寬頻等集團關係企業，發揮更強大的垂直整合效益，以「Open Possible 能所不能」的核心精神，創造更亮眼的經營成果。

另外，目前台灣大哥大、台灣之星尚未公布雙方合併後的人事異動情況，畢竟目前此筆交易仍需獲得台灣NCC、公平會同意，但在此次合併之後，將使台灣大哥大穩坐台灣市場第二大電信業者位置，電信服務用戶人數直逼中華電信。

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