驚艷絕美！ASUS OLED筆電體驗會聖誕登場 品味Zenbook x興波特調咖啡

Zenbook 14X OLED / Vivobook 13 Slate OLED新品上市

ASUS筆電體驗會聖誕登場。 攝影／聯合新聞網

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華碩OLED筆電再添生力軍！擁有16：10黃金比例螢幕的ASUS Zenbook 14X OLED與可依使用情境自在切換的ASUS Vivobook 13 Slate OLED二合一平板電腦耀眼登台。歡慶新品上市，華碩12月25日至1月2日於台北微風松高戶外廣場舉辦ASUS OLED體驗會，現場展出Zenbook／Vivobook全系列OLED筆電，並特邀「興波咖啡」世界冠軍咖啡師吳則霖以Zenbook OLED筆電16：10黃金比例螢幕為靈感，打造Zenbook OLED獨創口味，週六限定時段快閃體驗會手沖示範，邀請民眾體驗OLED螢幕的驚豔色彩，品嚐興波聯名特調咖啡，填問卷拿好禮，再抽「Zenbook x 興波咖啡聯名手沖咖啡組」。活動詳情請參考官方粉絲團。

「興波咖啡」世界冠軍咖啡師吳則霖以Zenbook OLED筆電16：10黃金比例螢幕為靈感，打造Zenbook OLED獨創口味。 圖／ASUS 提供

凡於ASUS OLED體驗會完成指定任務，即可抽「Zenbook x 興波咖啡聯名手沖咖啡組」。 圖／ASUS 提供

ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400)採用14吋16：10黃金比例OLED螢幕，較標準16：9螢幕多了18%視覺工作空間，2.8K高解析度與100% DCI-P3廣色域，呈現最深邃的黑色與繽紛生動色彩；0.2 ms疾速反應時間，觀看體驗流暢自如；德國萊因與SGS護眼雙認證，降低70%有害藍光，守護靈魂之窗。最高搭載Intel® Core™ i7處理器、NVIDIA® GeForce® MX450獨立顯示卡、16GB記憶體、1TB PCIe® SSD儲存空間，內建ASUS智慧效能技術，效能最高提升70% 。180°ErgoLift螢幕轉軸方便分享內容，搭載ScreenPad™智慧觸控板，隨時享受無與倫比的行動運算。

ASUS Zenbook 14X OLED (UX5400)-綠松灰、星河紫，建議售價NT$46,900起，更多詳情請參考官網。

驚艷絕美！搶先體驗16：10黃金比例螢幕的ASUS Zenbook 14X。 圖／ASUS 提供

[Zenbook 14X OLED x 興波咖啡世界冠軍咖啡師吳則霖]形象影片

SUS OLED筆電提供細膩逼真的驚豔色彩，精彩眼見為憑 (左側為非OLED螢幕筆電)。 圖／ASUS 提供

ASUS Vivobook 13 Slate OLED (T3300)ASUS Vivobook 13 Slate OLED搭載13.3吋OLED Dolby Vision極窄邊框觸控螢幕、四個揚聲器與Dolby Atmos杜比全景聲環繞音效，帶來精準色彩與零失真的清亮聲音，隨時隨地建構專屬行動劇院。外接磁吸式全尺寸鍵盤、170度螢幕轉軸可拆式支架及ASUS Pen 2.0觸控筆，橫向或縱向模式皆能輕鬆書寫、打字或觀看，多工模式靈活切換，兼具娛樂與生產力，購機即贈Microsoft 365一年訂閱。ASUS Vivobook 13 Slate OLED (T3300)，建議售價NT$23,900，聖誕開賣優惠價NT$19,990；更多詳情請參考：https://www.asus.com/tw/Laptops/For-Home/All-series/Vivobook-13-Slate-OLED-T3300/

【ASUS OLED筆電體驗會】●地點：台北市信義區微風松高戶外廣場 (臨松高路側)●時間：12/25(六) - 1/2(日) 11:00-20:00 (週一~四13:00開始)●週六限定：世界冠軍咖啡師/興波咖啡創辦人吳則霖手沖咖啡示範(12/25、1/1 14:00、15:00、16:00)

興波聯名特調咖啡。 攝影／聯合新聞網

ASUS OLED體驗會聖誕登場，邀請民眾前來親身感受OLED之美。 圖／ASUS 提供