標榜編碼、解碼效率均大幅提昇的QOI檔案格式 可能成為遊戲開發應用新寵

開發者Dominic Szablewski近期提出名為QOI的影像壓縮格式，壓縮後的檔案大小約與現行使用的PNG圖檔相近，但是在編碼效率將快上20倍，同時解碼播放速率也快了3-4倍左右，同時圖像品質也幾乎能完整保留。

QOI檔案全名為「Quiet OK Image Format」，主打開源、快速且無損壓縮等使用特性，雖然並非追求極致高壓縮比，但標榜在編碼效率與解碼播放速率均相對提昇，因此能應用在需要壓縮大量圖像內容，並且在使用過程隨時解碼播放的遊戲，或是虛擬視覺等內容。

同時，除了強調壓縮後的圖像尺寸、品質表現均與目前多數業者採用的PNG檔案相近，但OQI檔案所使用編解碼器僅以約300行的C語言程式碼編寫而成，同時相關規範也僅以簡單一頁內容說明，意味可以輕易應用在各類內容，甚至可以對應諸如Zig、Rust、Go、TypeScript、Haskell、Ć、Python、C#、Elixir、Swift、Java或Pascal等程式編碼內容使用。

目前包含Gimp、Paint.NET 和 XnView MP等以開源形式提供使用的圖像編輯器已經加入支援QOI檔案格式，但Dominic Szablewski認為QOI檔案格式短時間內並不會成為主流網頁使用圖像檔案格式，原因在於網頁普遍支援檔案格式，會以高壓縮比、可在低網路環境下容易傳輸的規格為主，而QOI檔案格式顯然會比較適合應用在遊戲、多媒體互動等使用需求。

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