快訊

華航估年終有望4個月 登航空「正港幸福企業」寶座

直播／本土0確診、境外24例「再創新高」 半數由美國入境

標榜編碼、解碼效率均大幅提昇的QOI檔案格式 可能成為遊戲開發應用新寵

聯合新聞網 / 楊又肇

開發者Dominic Szablewski近期提出名為QOI的影像壓縮格式，壓縮後的檔案大小約與現行使用的PNG圖檔相近，但是在編碼效率將快上20倍，同時解碼播放速率也快了3-4倍左右，同時圖像品質也幾乎能完整保留。

QOI檔案全名為「Quiet OK Image Format」，主打開源、快速且無損壓縮等使用特性，雖然並非追求極致高壓縮比，但標榜在編碼效率與解碼播放速率均相對提昇，因此能應用在需要壓縮大量圖像內容，並且在使用過程隨時解碼播放的遊戲，或是虛擬視覺等內容。

同時，除了強調壓縮後的圖像尺寸、品質表現均與目前多數業者採用的PNG檔案相近，但OQI檔案所使用編解碼器僅以約300行的C語言程式碼編寫而成，同時相關規範也僅以簡單一頁內容說明，意味可以輕易應用在各類內容，甚至可以對應諸如Zig、Rust、Go、TypeScript、Haskell、Ć、Python、C#、Elixir、Swift、Java或Pascal等程式編碼內容使用。

目前包含Gimp、Paint.NET 和 XnView MP等以開源形式提供使用的圖像編輯器已經加入支援QOI檔案格式，但Dominic Szablewski認為QOI檔案格式短時間內並不會成為主流網頁使用圖像檔案格式，原因在於網頁普遍支援檔案格式，會以高壓縮比、可在低網路環境下容易傳輸的規格為主，而QOI檔案格式顯然會比較適合應用在遊戲、多媒體互動等使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言

相關新聞

半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

為了迎接接下來的虎年 (year of the Tiger)，日本地區的Apple Store推出在2022年1月2日至3日間，購買指定款iPhone機種，即可獲得印有老虎表情圖案的特殊款AirTag，而購買指定款蘋果商品更加碼贈送蘋果禮品卡的優惠。

蘋果在台灣地區推行App Store禮品卡限期點數回饋活動

目前已經在台灣統一超商 (7-11)及全家便利商店提供銷售的App Store禮品卡，從即日起至2022年1月11日購買實體卡片，同時儲值面額達新台幣1000元以上，在完成與個人Apple ID帳號綁定後，並且於紅利平台輸入卡號與手機號碼，即可申請加贈App Store禮品卡點數10%回饋。

惡作劇工具？特斯拉系統更新 現在車主可以用擴音器對路人大吼

特斯拉系統迎來年度的聖誕假期更新，其中一項功能也引人矚目，那就是可以讓車主將特斯拉變成擴音器。

為新款頭戴裝置做準備？傳蘋果聘僱前Meta擴增實境產品傳播負責人

彭博新聞指稱，蘋果已經聘僱前Meta負責擴增實境產品傳播與公共關係負責人Andrea Schubert，似乎是為了接下來的擴增實境頭戴裝置做準備。

CES 2022尷尬了？Omicron來勢洶洶 主要品牌接連取消實體參展

雖然消費者技術協會有信心以高安全規格舉辦實體活動形式的CES 2022，但是在Omicron變種病毒感染風險提高下，不少主要品牌均先後聲明將取消實體活動形式參展，甚至也有不少美國在地媒體也已經確定不會派出編輯、記者前往採訪，僅以線上形式或實際取得素材製作報導內容，讓剩下幾天就要開展的CES 2022面臨尷尬局面。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。