聽新聞
test
0:00 / 0:00
蘋果在台灣地區推行App Store禮品卡限期點數回饋活動
目前已經在台灣統一超商 (7-11)及全家便利商店提供銷售的App Store禮品卡，從即日起至2022年1月11日購買實體卡片，同時儲值面額達新台幣1000元以上，在完成與個人Apple ID帳號綁定後，並且於紅利平台輸入卡號與手機號碼，即可申請加贈App Store禮品卡點數10%回饋。
目前在台灣地區銷售的App Store禮品卡已經提供面額新台幣1000元及2000元等固定面額，另外亦可自行儲值最高新台幣6000元面額，因此可使面額點數最高回饋達新台幣600元。
• 統一超商 (7-11)購買App Store禮品卡適用紅利平台網址：https://getbonuscode.com/TW1221SE
• 全家便利商店購買App Store禮品卡適用紅利平台網址：https://getbonuscode.com/TW1221FM
不過，此項活動目前僅限實體卡片，無法適用於線上購買的虛擬卡片，同時加贈點數也僅限用於台灣地區的App Store。
其他限制則包含回饋數量僅提供5000組，同時每組手機號碼僅能在活動期間申請一次點數回饋，而點數回饋申請必須在2022年1月18日以前完成。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言