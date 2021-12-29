蘋果在台灣地區推行App Store禮品卡限期點數回饋活動

目前已經在台灣統一超商 (7-11)及全家便利商店提供銷售的App Store禮品卡，從即日起至2022年1月11日購買實體卡片，同時儲值面額達新台幣1000元以上，在完成與個人Apple ID帳號綁定後，並且於紅利平台輸入卡號與手機號碼，即可申請加贈App Store禮品卡點數10%回饋。

目前在台灣地區銷售的App Store禮品卡已經提供面額新台幣1000元及2000元等固定面額，另外亦可自行儲值最高新台幣6000元面額，因此可使面額點數最高回饋達新台幣600元。

• 統一超商 (7-11)購買App Store禮品卡適用紅利平台網址：https://getbonuscode.com/TW1221SE

• 全家便利商店購買App Store禮品卡適用紅利平台網址：https://getbonuscode.com/TW1221FM

不過，此項活動目前僅限實體卡片，無法適用於線上購買的虛擬卡片，同時加贈點數也僅限用於台灣地區的App Store。

其他限制則包含回饋數量僅提供5000組，同時每組手機號碼僅能在活動期間申請一次點數回饋，而點數回饋申請必須在2022年1月18日以前完成。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》