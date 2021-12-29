半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

不過，古川俊太郎表示由於今年10月推出搭載OLED螢幕的小改款Nintendo Switch增加不少銷量，使得Nintendo Switch整體銷售數量增長許多。而為了趕上美國市場在11月底的黑色星期五促銷，以及歐洲地區年底購物熱潮，任天堂不僅以空運方式增加貨運量，在歐洲市場更首度透過鐵路運輸進行大規模配送。

但對於接下來的供貨狀況，古川俊太郎強調會受到全球半導體供貨短缺，以及全球物流因新款變種病毒影響而減量等影響，將使明年初的Nintendo Switch供貨量大幅減少，甚至可能出現暫停供貨情況。

在先前已經接連下修全年度銷售目標情況下，任天堂更可能因為元件短缺與物流影響時間拉長，將面臨Nintendo Switch全年銷售目標可能會更低的局面。

而在既有銷售機種已經面臨供貨短缺，任天堂接下來是否會透過推出新機刺激銷售，或是先等整體供貨狀態恢復平穩，似乎也吸引不少市場關注。

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