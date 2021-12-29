快訊

糗！台鐵EMU3000型首航搭乘率逾九成 卻傳出廁所故障

遭指「發布煽動刊物」 藝人何韻詩等6名香港《立場新聞》高層被捕

半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

不過，古川俊太郎表示由於今年10月推出搭載OLED螢幕的小改款Nintendo Switch增加不少銷量，使得Nintendo Switch整體銷售數量增長許多。而為了趕上美國市場在11月底的黑色星期五促銷，以及歐洲地區年底購物熱潮，任天堂不僅以空運方式增加貨運量，在歐洲市場更首度透過鐵路運輸進行大規模配送。

但對於接下來的供貨狀況，古川俊太郎強調會受到全球半導體供貨短缺，以及全球物流因新款變種病毒影響而減量等影響，將使明年初的Nintendo Switch供貨量大幅減少，甚至可能出現暫停供貨情況。

在先前已經接連下修全年度銷售目標情況下，任天堂更可能因為元件短缺與物流影響時間拉長，將面臨Nintendo Switch全年銷售目標可能會更低的局面。

而在既有銷售機種已經面臨供貨短缺，任天堂接下來是否會透過推出新機刺激銷售，或是先等整體供貨狀態恢復平穩，似乎也吸引不少市場關注。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

任天堂 半導體

延伸閱讀

LG Display將在CES 2022期間 展示更多透明OLED螢幕應用

線上同樂囉！任天堂「Nintendo Switch Online」7日體驗券限免兌換

走在時代尖端！任天堂Game Boy Color二十年前差點能上網、傳訊息、看新聞

馬士基以36億美元收購利豐物流 拓展內陸運輸版圖

相關新聞

半導體短缺、物流吃緊 任天堂警告明年初Switch恐暫停供貨

今年5月將Nintendo Switch全年度銷售目標從2880萬台下修至2550萬台，而在11月時更將數量調整為2400萬台，任天堂社長古川俊太郎稍早說明，受到全球半導體短缺與物流配送等影響，明年初的Nintendo Switch可能會出現供貨短缺情況。

日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

為了迎接接下來的虎年 (year of the Tiger)，日本地區的Apple Store推出在2022年1月2日至3日間，購買指定款iPhone機種，即可獲得印有老虎表情圖案的特殊款AirTag，而購買指定款蘋果商品更加碼贈送蘋果禮品卡的優惠。

Intel傳將與蘋果平分台積電3nm製程代工資源 2022年第四季量產

近期Intel執行長Pat Gelsinger走訪台灣、馬來西亞，分別與台積電討論製程代工合作事宜，以及在馬來西亞投資擴建封裝廠業務之後，相關消息指稱Intel將與蘋果平分台積電即將在2022年第四季投入量產的3nm製程技術資源。

Intel將推挖礦產品？ 代號「Alchemist」DG2顯示卡開始送樣測試

在接受YouTube實況主DrLupo訪談時，Intel顯示卡業務負責人Raja Koduri透露，接下來即將推出代號「Alchemist」的顯示卡已經結束beta測試階段，並且將樣品提供合作夥伴進行更進一步的測試，預計會在明年初公布更具體進度消息。

惡作劇工具？特斯拉系統更新 現在車主可以用擴音器對路人大吼

特斯拉系統迎來年度的聖誕假期更新，其中一項功能也引人矚目，那就是可以讓車主將特斯拉變成擴音器。

為新款頭戴裝置做準備？傳蘋果聘僱前Meta擴增實境產品傳播負責人

彭博新聞指稱，蘋果已經聘僱前Meta負責擴增實境產品傳播與公共關係負責人Andrea Schubert，似乎是為了接下來的擴增實境頭戴裝置做準備。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。