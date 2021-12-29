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日本Apple Store祭新年買氣 推老虎表情圖案的AirTag、加贈蘋果禮品卡

聯合新聞網 / 楊又肇

為了迎接接下來的虎年 (year of the Tiger)，日本地區的Apple Store推出在2022年1月2日至3日間，購買指定款iPhone機種，即可獲得印有老虎表情圖案的特殊款AirTag，而購買指定款蘋果商品更加碼贈送蘋果禮品卡的優惠。

此項優惠活動僅在日本境內舉辦，消費者只要在2022年1月2日至3日間購買iPhone 12、iPhone 12 mini，或是去年推出的iPhone SE，即可獲得此特殊款AirTag，但總數量僅限2萬組。

而其他優惠活動，則包含購買iPhone 12、iPhone 12 mini，或是去年推出的iPhone SE，即可獲得面額達6000日圓的蘋果禮品卡。若是購買AirPods、AirPods Pro、AirPods Max，則可獲得面額9000日圓的蘋果禮品卡，至於購買Apple Watch Series 3、Apple Watch SE或指定款Apple TV，獲得面額則同樣是6000日圓。

如果選擇購買新款iPad Pro，那麼所獲得蘋果禮品卡面額將達12000日圓，購買指定款Mac機種更可加倍獲得面額24000日圓的蘋果點數卡。此外，若是選擇購買Beats耳機，或是購買蘋果原廠配件產品，例如Apple Pencil 2、鍵盤式聰穎雙面夾 (Smart Keyboard Folio)、MagSafe雙充電器、AirTag (4組)、巧控鍵盤 (Magic Keyboard)，同樣可以獲得6000日圓面額的蘋果禮品卡。

其實購買iPhone等產品加贈面額不等的蘋果禮品卡，蘋果在近期美國聖誕節期間已經實施過，目前則是配合日本新年再次作促銷，並且額外加贈2萬組特殊款AirTag增加吸引力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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