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惡作劇工具？特斯拉系統更新 現在車主可以用擴音器對路人大吼

聯合新聞網 / INSIDE
圖／路透社
圖／路透社

在搭公車時，司機有時會用擴音器對乘客或是外面行人進行提醒，不過今天如果從特斯拉傳出人聲會不會讓你嚇一跳呢？

特斯拉系統迎來年度的聖誕假期更新，其中一項功能也引人矚目，那就是可以讓車主將特斯拉變成擴音器。

這次更新擴音器功能，特斯拉官方自行錄製了一段應景的影片，在車內提醒掉東西的聖誕老人，看起來十分逗趣，這是什麼概念呢？不妨直接被看看推特上的影片：

其實，這也不是特斯拉為首次更新向外的擴音功能，去年聖誕假期更新加入 Boombox 模式，讓車主可以直接向車外播放音樂，更改傳統的音響設定。除了內建的放屁或者羊叫等等車主可以自行設定更換預設的聲音。

根據 Electrek 報導這次更新僅適用於較新的特斯拉車型（2019 年與其後），因為此功能安裝的是符合美國法規的外部喇叭。

這次更新也讓車主們躍躍欲試，拍攝影片上傳：

不過這樣讓司機能對路人大吼，看起來有點像是惡作劇工具，網友揶揄表示為何不是萬聖節時到來的更新。

從影片中可聽到車主能輕易對外大吼，不過明顯有延遲和迴音與重低音失真。目前不清楚這樣的失真是否可以改善或消除。

《本文作者Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

特斯拉 美國

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