CES 2022尷尬了？Omicron來勢洶洶 主要品牌接連取消實體參展

雖然消費者技術協會有信心以高安全規格舉辦實體活動形式的CES 2022，但是在Omicron變種病毒感染風險提高下，不少主要品牌均先後聲明將取消實體活動形式參展，甚至也有不少美國在地媒體也已經確定不會派出編輯、記者前往採訪，僅以線上形式或實際取得素材製作報導內容，讓剩下幾天就要開展的CES 2022面臨尷尬局面。

雖然相比去年以全線上形式舉辦僅吸引約1000家廠商參與，消費者技術協會強調目前仍有超過2000家業者會參與此次恢復實體活動形式舉辦的CES 2022，但比起更早之前動輒超過4000家業者參與的盛況，在目前仍有不少疫情隱憂情況下，顯然很難在短時間內恢復。

消費者技術協會不得不以實體形式舉辦CES 2022

即便實體展會活動參與狀況可能受影響，至少消費者技術協會還可以透過線上展會形式帶來部分營收，但以今年初的參展費用約為1500美元來看，相比過往租用實體攤位至少5萬美元起跳，凸顯在沒有足夠商業模式形成之前，透過線上形式舉辦展會活動，對於消費者技術協會而言，充其量僅能作為與各個品牌維持合作關係，以及各品牌保留在CES展會活動展出租用攤位名額的過渡時期作法。

若接下來仍僅能透過現行線上展會形式呈現，許多業者顯然會更傾向自行舉辦線上形式活動，而非必須透過CES展會活動吸引眾人目光，這也是為什麼消費者技術協會力推明年初的CES 2022以實體活動形式舉辦，畢竟單憑線上形式展會活動收費模式，幾乎難以維持本身運作，甚至必須透過裁員減少開銷。

另一方面，許多原本需要藉由CES一類大型商展宣傳的中小型業者，實際上也希望消費者技術協會恢復舉辦實體活動，因為這些中小型業者較難像大型業者有更充裕資源可向全球市場宣傳產品，因此通常需要透過CES等展會活動吸引關注，並且與全球市場進行合作商談。

不過，目前Omicron變種病毒在短時間內再度爆發情況下，原訂恢復實體形式展出的CES 2022明顯面臨更大壓力，不少大型業者如Intel、亞馬遜、聯想等已經陸續表態不參與實體活動，僅保留線上形式展出，雖然三星、LG、TCL、海信等業者仍未表態是否維持參與，但也有可能隨著疫情升溫改變決定。

而影響更大的，其實是CES 2022舉辦地點拉斯維加斯，過去一直藉由CES展會活動吸引大量全球業者、媒體、買家等群眾湧入，進而創造龐大飯店住宿、消費，甚至觀光營收，例如在CES 2020期間所創造營收，至少在2.9億美元以上，而隨著疫情影響觀光產業，拉斯維加斯觀光產業在去年幾乎損失高達340億美元營收。

各國疫苗施打接種普及率、航班、返國隔檢疫措施也會影響CES 2022展出

以目前來看，Omicron變種病毒帶來衝擊可能會比想像更大，尤其即使完成兩劑輝瑞或莫德納疫苗接種，對於Omicron變種病毒的防護效果也僅有55.2%比例，即便加種第三劑的防護例也僅在75%以下，甚至防護效果僅能維持10週，加上目前各國疫苗施打接種普及率不一，因此也讓不少人考慮是否冒著風險前往CES 2022。

同時，因為Omicron變種病毒影響航班，以及各國之間對於防疫政策的作法差異，加上返國時的隔離檢疫措施，更會影響業者、媒體等人前往參展意願，更讓恢復實體活動展出的CES 2022蒙上許多陰影。

CES 2022成功與否，將影響未來大型展會活動舉辦形式

目前仍無法確定消費者技術協會是否會在接下來幾天內宣布調整CES 2022展出辦法，但理論上應該還是會如期舉辦，只是有可能僅剩下部分業者維持實體形式展出，而主要業者可能都會改成線上形式。

此外，CES 2022恢復以實體形式展出後，結果也會影響後續同樣有意恢復實體形式舉辦的活動，例如MWC 2022、GDC 2022，若能順利成功展出，將可能加速恢復各地實體展會活動舉辦，但若發生疫情加劇情況，則可能會讓更多業者更傾向透過線上形式舉辦展會活動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》