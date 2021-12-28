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為新款頭戴裝置做準備？傳蘋果聘僱前Meta擴增實境產品傳播負責人

聯合新聞網 / 楊又肇

彭博新聞指稱，蘋果已經聘僱前Meta負責擴增實境產品傳播與公共關係負責人Andrea Schubert，似乎是為了接下來的擴增實境頭戴裝置做準備。

不過，目前Andrea Schubert個人LinkedIn頁面仍維持顯示在Meta旗下Reality Labs任職，但有可能是基於蘋果保密，以及避免市場競爭條款影響。

而Andrea Schubert過去曾在總部位於波士頓，並且在紐約及舊金山均有辦公室的公關公司Shift Communications擔任資深客戶主管，後續則是加入Oculus VR，並且隨著Oculus VR由Meta前身Facebook收購後加入體系。

先前有消息指稱蘋果計畫在2022年至2023年期間推出旗下擴增實境頭戴裝置，同時有看法認為蘋果最快會在2022年宣布推出此項產品，但實際進入市場可能會在2023年以後，同時初期可能僅鎖定進階商務，或是內容開發使用，可能暫時還不會太快對應一般消費市場需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 Meta 蘋果

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