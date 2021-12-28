智慧喇叭的困境？亞馬遜內部文件：用戶難以保持新鮮感

《彭博社》取得 Amazon 亞馬遜的內部文件，內容指出亞馬遜 Alexa 智慧喇叭雖然受到歡迎，但據統計有 15%~25% 用戶在使用一個星期之後，就選擇停用相關設備，難以持續保持用戶的注意力。

《彭博社》透露，這次取得的內部資料期間在於 2018 年至 2021 年，內容提到 Amazon 亞馬遜對 Alexa 一直保持著雄心壯志，計畫新增更多的攝影鏡頭和感測器，讓裝置可以辨識不同的聲音或確認使用者每次互動所在的房間，但同時亞馬遜也發現智慧喇叭已經過了成長階段，預估未來幾年的年增長率僅為 1.2%。

據報導，亞馬遜認為主要障礙之一是用戶對隱私的擔憂，這是因為亞馬遜員工會審查音訊片段，來幫助改進軟體與錯誤；而另一個障礙則是更基本的挑戰「用戶根本不覺得 Alexa 語音助理有幫助」。

圖片及資料來源：bloomberg

儘管亞馬遜與 Alexa 語音助理的目標是讓用戶與服務能建立起更深層的關係，而且根據亞馬遜統計在 2020 年時 25% 的美國家庭至少擁有一台 Alexa 裝置，但是多年來，大多數 Alexa 用戶只使用語音設備來播放音樂，或在煮飯時設定計時器或開關電燈等功能。

另外，亞馬遜員工在 2019 年的一份規劃文件中指出，Alexa 新用戶在啟用設備後的三小時內會發現，他們使用的功能只有一半。即使 Amazon 亞馬遜專注地發掘用戶與 Alexa 互動的新方法，像是具有螢幕的家用裝置、支援 Alexa 的耳機和汽車應用程式。然而，在 2019 年的一份文件透露，儘管 Amazon 亞馬遜努力地幫 Alexa 增加新功能，但用戶參與度並未整體增加。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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