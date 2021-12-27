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傳出iPhone 15取消實體SIM卡插槽 統一用eSIM

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：Blog do iPhone、MacRumors
圖片及資料來源：Blog do iPhone、MacRumors

根據巴西網站《Blog do iPhone》報導，有傳聞指出 iPhone 15 Pro 機型可能會取消實體 SIM 卡插槽設計。這也意味著 Apple 蘋果公司有可能會全面改採 eSIM，讓手機更方便使用。

目前的 iPhone 系列機型採用雙 SIM 卡設計，其中有一個 nano-SIM 卡插槽和數位 eSIM。而所謂的 eSIM也就是 「嵌入式SIM 卡」或是「虛擬SIM 卡」的方式，非市埸上常見的實體 SIM 卡。

不過，根據最新報稿指出，Applle 蘋果預計在 2023 年發表的 iPhone 15 Pro 機型一樣會支援雙 SIM 設計，但卻會取消實體 SIM ，全面改成 eSIM 設計；如此一來即使同一部 iPhone 也能擁有兩隻電話號碼，這對於將出國旅行或在一部 iPhone 需要有個人和業務門號的使用者來說相當重要。

只是…儘管巴西網站《Blog do iPhone》透露 iPhone 15 Pro 將全面改成 eSIM ，但是這款新機距離上市來有 2 年期間。因此無論巴西網站有多麼信誓旦旦，然仍然必須合理性的懷疑。畢竟據發表時間還太久，實在是很難令人信服。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

巴西

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