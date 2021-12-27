2021國際艾奇獎 「大數據股份有限公司」台灣唯一AI公司獲獎

日前12月16日在上海「2021 國際艾奇獎（ECI Awards）頒獎典禮」揭開2022年ECI創新節序幕，今年度國際艾奇獎（ECI Awards）共設置模式創新類、產品創新類、行銷創新類與MarTech行銷技術創新類4大類別獎項，大數據股份有限公司首次參賽即從全球324件作品中脫穎而出，以「AI新零售智慧商圈推動計畫（Artificial Intelligence Driven Retail）」拿下素有全球電商奧斯卡之稱、商業創新指標獎項的「2021國際艾奇獎（ECI Awards）模式創新類 – 消費級」銅獎，上次台灣得獎者為台灣之星，大數據股份有限公司是唯一獲頒此國際大獎的台灣AI公司；全場大獎則是由阿里巴巴集團旗下阿里雲計算有限公司獲得，近年獲獎企業則有百度（中國）有限公司、中國平安（集團）智慧醫療、小米營銷、愛奇藝與博拉網絡等強勁競爭者；此屆獲獎主彰顯了此獎項重視產品創新的技術原創與領先性，更強調全球化應用與可持續性的價值標準。

以AI技術整合分析企業各通路數據

大數據股份有限公司「2021國際艾奇獎（ECI Awards）」獲獎此案，即是透過線下IoT設備進行數據收集與分析，再將商圈的數據、人流分析把資料回傳到雲端大數據，反饋提供使用者交通、天氣、旅遊、購物、店家等功能化資訊，改變原本使用者需至各平台收集資訊之現狀，完成虛實整合 O2O 目標。除做到龐大雲端數據資料的整合與運用，大數據股份有限公司積極投入為大型連鎖企業客戶打造量身訂製的「AI語意分析平台」，透過自動化的結構式演算分析法，判讀來自線上線下顧客的反饋，做出正負情緒、評論內容與內容關鍵字等顧客數據構面，再運用AI貼標分群分眾歸納出專屬於企業體質的「自有顧客數據平台」，企業不再需要費時分析顧客意見反饋，而是透過清晰、視覺化的CDP（Customer Data Platform）客製AI模型，達成鞏固舊客、開發新客的品牌顧客輪廓，進一步精準顧客與有效地分配行銷資源、投放廣告。幫助企業優化營運管理與產品制定策略，打開第三方數據資訊流，完整企業導客導流的無縫數位轉型。

大數據股份有限公司榮獲「2021國際艾奇獎（ECI Awards）模式創新類 – 消費級」銅獎，參賽方案「AI新零售智慧商圈推動計畫（Artificial Intelligence Driven Retail）」。（圖片提供／大數據股份有限公司）

大數據股份有限公司不斷地以技術實力證明台灣在世界AI產業的格局，從網路大數據專家到AI數據平台行家，透過AI人工智慧不斷地優化數據應用，為企業客戶營運成果帶來強而有力的突破與實效佐證。於技術進化之餘，更於2021年10月任命曾任HTC、Google、聯發科、中強光電等公司的人工智慧科學家孟令三博士為大數據股份有限公司技術長，孟令三博士將以超過10年IT產業經驗，帶領公司技術團隊研發各項AI與數據技術發展，強化「AI圖像分析」技術的能力，結合文字圖像與數據，達到全面精準的企業藍圖。