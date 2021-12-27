Intel將推挖礦產品？ 代號「Alchemist」DG2顯示卡開始送樣測試

在接受YouTube實況主DrLupo訪談時，Intel顯示卡業務負責人Raja Koduri透露，接下來即將推出代號「Alchemist」的顯示卡已經結束beta測試階段，並且將樣品提供合作夥伴進行更進一步的測試，預計會在明年初公布更具體進度消息。

而在被問及目前普遍透過顯示卡進行挖礦行為，Raja Koduri表示並不會刻意限制使用者以期產品進行挖礦，甚至提及Intel內部已經著手打造與挖礦相關產品，但與遊戲應用產品沒有直接關連。

Raja Koduri強調，由於目前Intel在獨立顯示卡市場的佔比為零，因此當前首要目標是先建立足夠基礎，因此接下來即將推出的代號「Alchemist」、採Xe HPG顯示架構設計的DG2顯示卡，將會成為Intel重要指標產品。

目前DG2已經確定由台積電以7nm製程打造，但在台積電產能吃緊情況下，實際產能可能不會太大，甚至也可能延後實際推出時程。

除了「Alchemist」，Intel接下來更計畫推出代號「Battlemage」、「Celestial」與「Druid」的顯示卡產品，同樣將延續Xe HPG顯示架構，鎖定更高顯示效能表現。

依照Intel說明，代號Alchemist的Xe HPG顯示架構將具備基於硬體加速的即時光影追跡，以及透過人工智慧驅動的超取樣 (Hyper Sampling)功能，另外更完整支援微軟的DirectX 12 Ultimate，藉此對應更多遊戲應用，以及3D圖像軟體運作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》