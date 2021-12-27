費時超過30年開發、以紅外線光為基礎的韋伯太空望遠鏡順利升上太空

從1996年投入研發，原本計畫在2007年送入太空使用的韋伯太空望遠鏡 (James Webb Space Telescope)，稍早終於在聖誕節期間，透過阿利安5型火箭 (Ariane 5)貨艙裝載之下，於美國東岸時間上午7點20分 (台灣時間晚間8點20分)從歐洲太空總署 (ESA)旗下法屬圭亞那庫魯 (Kourou)基地發射升空。

這具費時超過30年開發，總重達6500公斤的韋伯太空望遠鏡，本身是以紅外線光學為基礎打造，將銜接過往以近紫外線光為基礎設計的哈伯望遠鏡觀測外太空任務，並且透過紅外線光觀測更遠、更古老的外太空星體，藉此突破哈伯望遠鏡的光學望遠物理極限。

由於採用紅外線光學設計，韋伯太空望遠鏡必須避免熱源影響觀測，因此在機身上搭載相當複雜的隔熱設計，因此在機身上可以看見諸多遮陽板，藉此避免太陽直接照射，或是避免來自地球、月亮反光影響。

此外，韋伯太空望遠鏡運行軌道也將維持在L 2 拉格朗日點，亦即與地球、月亮維持固定相對位置，並且持續繞行太陽運作，此時韋伯太空望遠鏡僅需遮擋來自單一方向的熱源，即可維持觀測不受熱源影響。

而為了方便透過阿利安5型火箭貨艙送上太空，主鏡直徑達6.5公尺，並且具備複雜遮陽板設計的韋伯太空望遠鏡，其實是以折疊方式收納，直到送上太空時才逐一攤開運作。

接下來的過程中，韋伯太空望遠鏡將透過1個月左右時間前往L 2 拉格朗日點，距離地球所在位置，約為地球與月球之間距離4倍左右。

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