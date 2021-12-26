LG前進CES 2022 展示OLED螢幕的概念遊戲座椅、腳踏車訓練台

如同去年在CES 2020展示不同螢幕概念設計，LG Display稍早也宣佈將在CES 2022期間展示全新螢幕應用體驗，其中包含將曲面螢幕與按摩座椅結合的「Media Chair」，以及與腳踏車訓練台結合的「Virtual Ride」。

其中，「Media Chair」採用曲面55吋OLED螢幕，並且與韓國境內按摩椅業者合作，讓使用者能以更舒適方式觀看影音內容，甚至螢幕亦可切換直向或橫向顯示，座椅除了未來將會結合按摩功能之外，同樣也能改變角度。

由於螢幕固定位置位於座椅所處框架上，因此即便座椅改變何種角度都不會影響使用者觀看體驗。而聲音部分也會採用LG旗下Cinematic Sound OLED，直接透過螢幕震動發聲。

LG Display強調目前設計仍為概念階段，但在與韓國業者合作之下，預期接下來將會以市售商品形式對外提供，甚至也可能與電競業者，或是網咖、飯店業者合作。

另一款「Virtual Ride」的概念設計，則是結合腳踏車訓練台，並且透過3組55吋4K OLED螢幕組成直向包覆顯示模組，讓使用者能配合螢幕顯示彷彿置身戶外，讓使用者能在進行訓練時，可以有更進一步的視覺沉浸感受。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》