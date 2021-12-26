傳新一代2023年的iPhone 部分地區將取消實體SIM卡插槽設計

相關消息指稱，蘋果有可能在2023年預計推出的iPhone 15系列中，針對Pro規格機種取消實體SIM卡插槽，採用僅有eSIM設計。

目前仍無法確認此項傳聞真偽，但從蘋果持續以減法形式打造手機情況來看，加上早些時也有類似傳聞，確實有可能朝此設計方向發展，畢竟先前也有傳聞指稱蘋果有可能在未來取消Lightning設計，僅保留無線充電與無線傳輸功能，藉此確保手機更完整防水功能。

不過，這樣的設計顯然有些「暴力」，畢竟目前多數使用者依然透過SIM卡形式使用電信服務，雖然目前多數手機都開始導入eSIM功能，就連蘋果也從iPhone XS系列、iPhone XR開始加入eSIM設計，但目前eSIM使用比例依然不高。

若蘋果在日後機種採全eSIM設計，可能會面臨不少挑戰，但或許也會因此推動eSIM使用普及率。

依照消息指稱，蘋果可能在iPhone 15系列的Pro規格機種採全eSIM設計，並且維持雙eSIM規格，讓使用者依然可以依照需求使用不同電信服務，例如分別對應居住地點提供的電信服務，以及在海外旅行時使用當地電信服務，或是針對通話及上網使用不同電信服務方案。

而針對不同地區，蘋果依然可能提供不同規格設計版本，例如目前在多數地區市場提供eSIM及實體SIM卡插槽規格，而在中國市場則提供雙實體SIM卡插槽規格，因此即便在新款iPhone採用雙eSIM設計，預期還是會針對特定地區提供包含實體SIM卡插槽設計版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》