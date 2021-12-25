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小米之家台北信義直營店重新啟用 以更大面積吸引人潮
2018年宣布在台北信義威秀啟用，並且在日前進行重新裝潢，小米今日 (12/25)宣布重新啟用小米之家台北信義直營店，並且以全新形象店形式呈現，透過擴增至117.84坪面積，以及增加93%的寬敞空間提升購物體驗。
相較過往以全白色調形式呈現，重新啟用的小米之家台北信義直營店加入米蘭灰色調，並且採用大量間接照明，讓消費者能以更舒適視覺感受體驗小米旗下產品。
同時，在店內更以明確分區方式區分影音、智慧家庭、交通與音樂等體驗區，中間區塊則穿插小米旗下手機、智慧家庭產品，另外更以實際居家陳列方式展示小米智慧家庭使用模式，讓使用者更容易想像智慧家庭應用可能性。
小米表示，目前在2021年底完成在台開設30家實體門市的階段性目標，而過去小米之家台北信義直營店更座落信義商圈，因此曾創下單月最高新台幣3000萬元的營業額，此次以全新形象店形式重新啟用，並且加大使用面積與體驗空間，預期將能吸引更多消費人群，同時也更能詮釋小米希望帶動智慧生活體驗。
而未來規劃中，小米也表示將推動多場互動體驗活動，其中包含剖析新品特色功能的「專場特色體驗」，以及針對小學生提供系列科技體驗課程的「放課小學堂」，或是針對特定體驗推出的「攝影技巧」、「手機影片剪輯」、「智慧連動設定」等活動。
除了今日宣布重新啟用小米之家台北信義直營店，小米更預告在全國電子秀泰文心店內設立的獨立店中店，將在12月27日正式開幕。
《合作媒體mashdigi提供，聯合新聞網獲授權轉載。》
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