變種病毒風險加劇，Intel、聯想、通用、Google等業者取消參與CES 2022實體活動

隨著Omicron變種病毒感染風險提高,許多原訂參加明年初CES 2022實體展會活動的業者紛紛打消念頭,臨時調整為僅以線上形式展出。不過,CES 2022主辦單位消費者技術協會 (CTA,Consumer Technology Association)強調依然會維持舉辦實體展會活動,但也強調透過線上虛擬方式吸引更多人參與互動。

依照消費者技術協會說明,雖然目前確實面臨Omicron變種病毒感染風險,但在相關防護措施規劃與評估下,認為仍可維持實體展會活動形式舉辦,因此並不會取消預計在美國拉斯維加斯舉辦的實體展會活動。

但為了吸引更多無法前來的業者等人觀看,消費者技術協會表示此次會同步強化線上虛擬展覽內容,藉此增加此次CES 2022展出豐富性。

在先前說明中,CES 2022將在明年1月5日至8日期間以實體活動形式舉辦,並且結合線上內容呈現,針對媒體、分析師進行的活動則會從1月3日展開。而包含亞馬遜、AMD、AT&T、戴姆勒、Dell、Google、現代、IBM、Intel、聯想、LG、Panasonic、Qualcomm、三星,以及Sony等業者都確定會參與展出。而包含開拓重工 (Caterpillar)、Indy自動駕駛挑戰賽 (Indy Autonomous Challenge),以及內華達山脈公司 (Sierra Nevada Corporation)旗下子公司Sierra Space也會在CES 2022期間首次參與展出。

另外,包含來自義大利、法國、荷蘭與南韓的新創業者,預計也會透過明年度隨著CES 2022展會舉辦的Eureka Park活動展出旗下新創項目。

為了確保實體展會活動場內健康安全,消費者技術協會表示將會遵守美國疾病管制與預防中心,以及美國聯邦政府與內華達州政府相關規定,確保展會活動期間參與人員健康安全。

不過,隨著Omicron變種病毒感染風險提高,目前包含通用、聯想、Google、Waymo、Intel、Meta、亞馬遜、Twitter、T-Mobile等業者均宣佈取消參與實體活動展出,僅以線上形式參與,而三星、Sony、LG等業者目前則維持參與現場展出活動。

而在稍早透過官方Twitter回應說法,消費者技術協會強調相信能藉由實體展會活動促進更進一步的商業合作機會,同時也說明目前仍有超過2000家業者選擇參與實體展會活動,並且聲明以最高規格確保場內健康安全。

CES 2022 will provide an opportunity for companies from around the world, both large and small, to launch products, build brands and form partnerships. — CES (@CES) December 24, 2021

Given our comprehensive health measures, coupled with lower attendance and social distancing measures, we are confident that attendees and exhibitors can have a socially distanced but worthwhile and productive event in Las Vegas, or while experiencing it online. — CES (@CES) December 24, 2021

We are also working with leading health experts in the state of Nevada who support the best practices we have put in place. Below is a statement from Tony Slonim, MD, DrPH, FACHE, President & CEO of Renown Health in Reno, NV. pic.twitter.com/6d4ncNBx3M — CES (@CES) December 24, 2021

Over 2200 companies are confirmed to participate in person at CES 2022 in Las Vegas. Our focus remains on convening the tech industry and giving those who cannot attend in person the ability to experience the magic of CES digitally. — CES (@CES) December 24, 2021

