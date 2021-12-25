全球第一則SMS簡訊內容，以NFT形式賣出約15萬美元價格

在Twitter創辦人第一則推文、全球第一個具公民權的機器人創作畫作、全球資訊網發明者Tim Berners-Lee的網頁編碼內容，以及維基百科共同創辦人Jimmy Wales的第一則編輯內容均以NFT (非同質化代幣)形式銷售後，英國跨國電信業者Vodafone稍早也將全球第一則SMS簡訊內容，透過NFT形式對外拍賣，並且以等值15萬美元價格的以太幣售出。

這則SMS簡訊內容是在1992年12月3日，由Vodafone工程人員發送給當時擔任Vodafone總裁Richard Jarvis，內容則是簡短的「Merry Christmas」，卻是全球第一則透過SMS簡訊傳遞內容，同時後續也成為許多人透過手機交流方式，即便目前已經有越來越多社群互動服務，簡訊依然成為許多資料通知、身分認證的重要服務，因此許多電信業者仍維持提供此項業務服務。

而Vodafone這則內容為「Merry Christmas」的SMS簡訊，則是在巴黎的Aguttes拍賣所以等值約15萬美元價格的以太幣售出。

購買此SMS簡訊內容的匿名買家，將會以NFT形式呈現的「副本」內容，並且透過相關認證文件作為憑證，同時也能透過數位相框展示接收此份簡訊時的動畫內容，至於相關所得將會捐贈給聯合國難民署。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》