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可以「舔」的電視出現了！內建風味噴霧可品嚐食物味道

聯合新聞網 / INSIDE
路透
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它的原理是電視裡內裝 10 罐風味噴霧，噴霧可以互相組合噴在經特殊設計的薄膜上，組合出不同食物的味道讓觀眾「品嚐」。

如果拍得夠好，電視裡的美食節目、廣告總是能用聲光讓大家食指大動，但如果真的有邊看節目，邊嘗節目裡美食味道的那一天呢？電視是不是也能讓人滿足五感之一的味覺呢？好的，還真的有人做出可以「舔」的電視了！

根據路透社報導，專攻人機互動介面的日本明治大學教授宮下芳明（Homei Miyashita）研發出一款可以名為「Taste the TV」（TTTV）的電視原型機，它的原理是電視裡內裝 10 罐風味噴霧，這些噴霧可以互相組合噴在經特殊設計的薄膜上，組合出不同食物的味道讓觀眾「品嚐」。

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在展示中這台電視精準模擬出了巧克力的風味，雖然乍聽之下有點反人性，但當然是有考慮到衛生問題，準備了可拋棄式薄膜。

Photo Credit：截自宮下研究室 YouTube
Photo Credit：截自宮下研究室 YouTube

宮下教授表示在 COVID-19 疫情限制之下，這台可以「嘗」的電視就是希望讓人即使待在家裡，也能感受出外的用餐體驗。當然，這台電視用在商業用途的話，還具備遠端廚藝教學、專業試味的潛力。

這台電視大概花了研究團隊約一年時間打造，宮下教授表示這台機器如果進入正式商業版本的話，一台大概只需 10 萬日圓（約 24200 台幣）。除了電視之外，宮下芳明還有跟學生做出了很多有趣的研究成果，有興趣的讀者不妨點擊這裡

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

電視 日本 大學教授

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