路上的比特幣ATM到底有沒有問題？幕後業者教你這樣看

如果讀者們發現有一台比特幣 ATM 可以一次買 3 萬元以上的虛擬貨幣而沒跟你確認真實身份的話，那它就違法了！

根據中央社報導，國民黨立委賴士葆最近立法院財政委員上向金管會提出台灣街頭出現 20 台左右比特幣 ATM，但不知道虛擬貨幣 ATM 由誰設置、由誰監管，金管會就回覆，將會針對 16 家願意遵循洗錢防制規範的虛擬貨幣業者一家一家詢問，看到底發生什麼事。

消息一出不禁讓人好奇：這些比特幣 ATM 到底是誰設的？難道比特幣 ATM 在台灣是違法的嗎？如果我真的去這些 ATM 買過比特幣，到底會不會有問題？當然有的 ATM 只要稍微調查一下，就能找到是誰經營。

但要了解這些問題，就得先看金管會今年施行的法令：《虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法》（以下簡稱打擊辦法），《打擊辦法》第一條就定義，只是要有從事虛擬通貨與新臺幣、外國貨幣及大陸地區、香港或澳門發行之貨幣間之交換（法幣交易）、虛擬通貨間之交換（幣幣交易）（註）的業者，都要受本法規範。

暫時先不論個人 OTC，理論上經營這些比特幣 ATM 的業者自然得受 《打擊辦法》規範。要問這些比特幣 ATM 合不合法，就得看業者有沒有遵照《打擊辦法》規定解釋令在 11 月 30 日前有向金管會辦理洗錢防制法遵聲明。

有在店面設一台 ATM、也名列 16 家遵循洗錢規範的 Maicoin（現代財富）就向 INSIDE 解釋他們的實體 ATM 完全遵照金管會規定，只開放給有登記實名的註冊用戶買幣，而且一次只能買新台幣 3 萬以下，而且還只能買、不能賣，也沒有錢包功能可以發送，相關防範措施甚至比線上交易還嚴格，所以自然是合法合規。

但那些不在名列金管會 16 間名單內的比特幣 ATM 交易合法嗎？這裡就又有一些眉角在了。根據《打擊辦法》規定，辦理等值新台幣 3 萬元以上之臨時性交易，或是多筆顯有關聯之臨時性交易合計達等值新台幣 3 萬元以上時，就得進行客戶身份確認。

一位匿名的比特幣 ATM 業者就透露，這就是他們 ATM 要把交易額限制在 3 萬塊以下比特幣的原因。如果讀者們發現有一台比特幣 ATM 可以一次買 3 萬元以上的虛擬貨幣，卻沒跟你確認真實身份的話，那它就違法了！但該業者也回應，雖然他們不是 16 間名單業者之一，但也有登記為公司、合法繳稅，若金管會來聯繫也會配合。

INSIDE 建議您，若真的有興趣想透過實體 ATM 購買比特幣，一是要慎選有登記立案，並在現場明確同時標示公司名稱與聯繫方式的 ATM，如果只有留一條 LINE 的業者還是少碰為妙。二是要注意交易大額時，是否有善盡進行身份確認的 ATM，方有保障。

註：除了法幣交易、幣幣交易之外，《打擊辦法》也將從事虛擬通貨移轉、保管、管理虛擬通貨或提供相關管理工具、參與及提供虛擬通貨發行或銷售之相關金融服務等三種業者列入管理範圍。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》