Intel釋出oneAPI 2022工具組 擴展跨CPU、GPU架構應用功能

過去強調以oneAPI串接不同運算形式理念，Intel稍早宣佈釋出oneAPI 2022工具組，進一步強化擴展跨架構應用功能，藉此讓開發者能更容易提昇算力表現與運算使用效率。

此次釋出的工具組總計改善超過900項技術，讓開發者能更進一步縮短橫跨消費端與伺服器端的CPU、GPU架構運算設計時程，同時也能提升關鍵應用負載的效能。

其中，新版工具組更藉由LLVM後端實現在CPU、GPU使用C++、SYCL，以及Fortran、資料平行Python統一編譯器，藉此提升先進加速器效能模型與調整效率，同時也能讓人工智慧與光線追蹤視覺化工作負載效能加速。

而藉由oneAPI跨架構程式設計模型讓開發者建立跨架構應用程式時，亦可提升程式碼開發生產力和速率。

在跨架構程式設計時，可透過改善DPC++相容工具組，將90％至95％的CUDA程式編碼內容自動移轉至SYCL/DPC++。而在人工智慧效能方面，則可藉由 Optimization for TensorFlow與Optimization for PyTorch提升深度學習框架效能，相比先前版本約可在加速效能提高10倍。

此外，新款Intel Extension for Scikit-learn，在Intel旗下CPU產品上的表現，相較市場開放原始碼版本更可在機器學習演算法速度提升超過100倍。而藉由Neural Compressor更可針對橫跨多個深度學習框架的訓練模型進行最佳化，藉此提升推論效能。

其他部分，則包含可透過VTune Profiler的火焰圖形顯示，協助改善視覺化效能熱點的能力，而透過Advisor加速器效能建模，則可讓開發者在變動程式碼之前，先評估卸載至GPU的效能優勢。

至於在光線追蹤部分，則加入錐體遙測、輔助功能降噪與FP16支援，藉此提供更紮實外形渲染效果，並且縮短渲染所需時間，同時支援Intel Xe架構GPU與即時降噪應用。

而此次釋出工具組也與微軟Visual Studio Code深入整合，支援Visual Studio 2022，以及在Windows上支援Microsoft WSL2 for Linux開發工具。

新版oneAPI開發工具組將支援第12代Core處理器所具備AVX-VNNI功能，另外也支援代號Sapphire Rapids、下一款Xeon可擴充處理器所具備的Intel Advanced Matrix Extension (Intel AMX)擴充功能，另外也支援即將上市的Xe客戶端GPU，以及針對資料中心打造GPU產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》