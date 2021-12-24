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經歷Google、小米、Facebook之後 Hugo Barra轉戰醫療新創發展

聯合新聞網 / 楊又肇

過去曾在Google任職負責帶領Android團隊，之後則加入小米擔任全球市場負責人，並且在後續加入Facebook帶領VR/AR團隊的Hugo Barra，在今年5月中宣佈離開之後，目前確認加入美國醫療新創公司Detect擔任執行長

Detect於2017年創立於美國康乃迪克州吉爾福德，由美國科學家和企業家Jonathan Marc Rothberg博士創立。在此之前，Jonathan Marc Rothberg博士更曾創立Butterfly Network，並且以打造可連接iPhone隨身使用的超音波掃描設備聞名。

而Detect目前主要業務，主要提供獲得美國食品藥品監督管理局批准使用的新型冠狀病毒快篩檢測工具「Detect Covid-19 Test」，讓使用者能透過網購方式輕易在家檢測是否感染，而每組檢測工具以49美元銷售，強調能以高出50倍準確率，讓使用者能更快確認自己是否感染新型冠狀病毒，甚至標榜能檢查是否感染Omicron變種病毒。

目前Detect已經累積取得1億1000萬美元投資，其中包含美國國家衛生研究所提供810萬美元，藉此作為擴大生產新型冠狀病毒快篩檢測工具使用。

此次加入Detect擔任執行長，雖然看起來與過往經歷環境明顯不同，但Hugo Barra強調Detect的產品布局目標，實際上與智慧型手機相同，希望能以合理價格讓更多人可以更便利地使用醫療設備，並非僅能以昂貴價格才能享有醫療的便利性。

▲經歷Google、小米、Facebook之後，目前擔任Detect執行長的Hugo Barra
▲經歷Google、小米、Facebook之後，目前擔任Detect執行長的Hugo Barra

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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