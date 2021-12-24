三星新宣傳影片透露 與AMD合作的Exynos 2200處理器即將揭曉

三星稍早透過Exynos官方YouTube頻道釋出新宣傳影片，似乎證實下一款處理器名稱確定會以Exynos 2200命名，預計最快會在明年初推出。

同時，從影片內容藉由遊戲貫穿主軸情況來看，更凸顯三星強調新款處理器將在GPU顯示效能提昇，亦即先前宣佈與AMD合作結合Radeon顯示技術。而這款處理器，預期會應用在下一款旗艦手機Galaxy S21系列。

依照先前傳聞，三星即將推出的Exynos 2200將以旗下4nm製程打造，同樣也會採用Arm Cortex-X2 CPU設計，預期採用Cortex-A710、Cortex-A510 CPU組合，顯示部分則採用AMD Radeon GPU，同時也會支援HDR、即時光影追跡，以及可變速率著色等功能。

不過，先前消息也指稱Exynos 2200採用與天璣9000、Snapdrgon 8 Gen 1相似的CPU核心組合，而Radeon GPU部分則為了符合行動裝置使用，因此在顯示核心數量與運作時脈大幅降低，因此在整體運算效能可能不如預期，但三星後續也可能藉由調整最佳化，讓Exynos 2200運算效能提昇。

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