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聯發科「天璣9000」效能、功耗評測出爐 狠甩高通S8 Gen1

聯合新聞網 / 電獺少女

這次真的有厲害

IC 設計大廠聯發科在 11 月發表了全新的手機晶片「天璣 9000 」，是由台積電 4 奈米製程所打造，主要應用對象為 Android 高階旗艦機，當時官方就有秀出天璣 9000 在安兔兔上的跑分，超過 100 萬分，直接甩開高通 S888+，也讓人好奇天璣 9000 的實際效能到底如何。而這個謎底，已經由中國媒體「極客灣」為大家解開！

極客灣受到聯發科的邀請評測，拿到了一支搭載天璣 9000 的工程機，但由於還沒加上銅條跟散熱，所以目前只能評測效能。主要拿來跟天璣 9000 比較的對象，當然就是高通最新發表的 5G 旗艦處理器 Snapdragon 8 Gen 1

在 CPU 的部分，以 Geekbench 5 來測試，天璣 9000 的單核成績比 Snapdragon 8 Gen 1 更高，且不論是多核還是單核的功耗，表現也都比 Snapdragon 8 Gen 1 好

GPU 則是以 GFXBench Aztec Ruin 測試，天璣 9000 獲得 100 分，Snapdragon 8 Gen 1 為 115 分小勝。但來到功耗環節，天璣 9000 以平均 8.2W 勝過 Snapdragon 8 Gen 1 的 11.2 W

除了 CPU 跟 GPU 的測試，極客灣也有拿出大魔王《原神》來測試，天璣 9000 平均功耗為 5.1W，平均幀率為 48fps。Snapdragon 8 Gen 1 的平均功耗為 6.3，平均幀率為 58fps

從極客灣的測試中可以看出，聯發科在功耗上下足苦心，且因為天璣 9000 與 Snapdragon 8 Gen 1 的架構相近，也可從中看出台積電與三星製程的差異（我大護國神山就是強）。我自己認為功耗表現好不好很重要，因為就算效能在高，一般人用不到也是白給，但功耗調教得好不好，對於續航表現就有影響了。看完了實測，真的很期待明年看到天璣 9000 實際應用在終端的表現，若真也如這次的實測表現，加上價格策略奏效，想必會給高通很大的壓力

（新聞來源：極客灣 Geekerwan

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 聯發科 天璣處理器 高通 5G 三星

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