觀點／前環球時報總編批Intel「吃飯砸鍋」 或許該思考中國市場供需關係

前《環球時報》總編輯，現任《環球時報》特約評論員的胡錫進，稍早發文批評Intel在官網聲明不使用任何來自新疆勞工生產產品與服務是「囂張」的作法，甚至直指Intel這樣的作法增加美國對中國論戰火力，卻似乎忘記中國市場已經連續6年成為Intel在全球最大營收來源，認為Intel的「嘴炮」行為是「吃飯砸鍋」。

從現實上來看，在目前全球抵制新疆人權迫害問題，同時美國也將通過禁止新疆產品輸美法案，即便不像H&M、ZARA等成衣品牌，或是Coach等時尚品牌有更直接影響，只是在目前的輿論聲浪之下，包含蘋果、Qualcomm等業者也均聲明在其供應鏈不使用來自新疆勞工生產產品及服務，而Intel自然也為了避免輿論影響，因此也對外作此聲明。

至於踩在全球最大營收來源的土地上高呼，是否為「吃飯砸鍋」行為，其實很難說。

若從市場來看，早在華為以手機業者身分「跨界」進入PC市場發展之前，全球絕大部分的PC產品還是以華碩、宏碁、技嘉、微星、Dell、HP等品牌製造居多，雖然聯想在全球市場也有顯著出貨佔比，但中國市場在Intel整體營收呈現較高佔比，則是在小米、榮耀等品牌也加入PC市場發展，甚至因為電競市場興起，使得越來越多中國品牌進軍PC產品發展，因此也讓Intel處理器需求在中國市場逐漸增加，並且讓中國市場成為Intel最大營收來源。

類似情況，Qualcomm過往也是藉由三星、HTC、Sony、Nokia、Motorola等一線品牌推廣其處理器產品，目前則是透過與越來越多中國品牌合作，使其處理器產品有更大市場成長表現，而中國市場更是蘋果在美國之外最大營收來源，但這兩家美國企業也均聲明不使用任何來自新疆勞工生產產品與服務，豈非也是「吃飯砸鍋」行為？

如同中國品牌目前仍仰賴Qualcomm處理器，而中國市場對於Intel處理器也有高度使用需求，自然讓這兩家業者在中國市場營收比重增加，但顯然不會希望所有營收僅能仰賴中國市場，因此包含Qualcomm、Intel、蘋果等業者雖然重視中國市場布局，卻也同時強化中國以外市場成長，並且降低中國市場依賴比重。

但以中國品牌業者立場來看，卻難以在短時間內擺脫使用Intel、Qualcomm處理器需求，雖然近期已經有不少業者開始著手以Arm架構打造自有處理器，甚至透過RISC-V架構設計處理器產品，可是仍無法滿足消費市場主要運算使用需求。

因此，確實中國市場對於許多美國企業來說是重要發展布局，但是許多中國業者也仰賴些美國企業所提供技術產品，例如處理器、作業系統，與其批評「嘴炮」行為是「吃飯砸鍋」，反而應該思考目前中國市場與美國企業互生共存的關係。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》