調整本身轉型計畫 AT&T將廣告業務部門Xandr轉讓給微軟
今年7月由微軟收購網路雲端平台技術後，美國電信業者AT&T宣布將旗下廣告業務部門Xandr轉讓給微軟，預期將協助微軟擴大數位廣告內容業務發展。
在此之前，其實微軟就已經與Xandr建立長達10年合作關係，而此次由微軟收購Xandr，將更進一步在降低使用Cookie技術追蹤使用者具體資訊的趨勢下，持續擴大數位廣告發展布局。
不過，微軟與AT&T並未透露此次交易涉及金額，但先前有消息指稱AT&T有意以10億美元左右金額出售Xandr。而此次宣布由微軟收購Xandr，後續依然要取得監管機構同意才能順利完成此筆交易。
AT&T在2018年宣布收購廣告技術公司AppNexus，並且在同年推出Xandr廣告業務，藉此向合作夥伴提供更好廣告宣傳服務，但相關消息指出AT&T在去年9月計畫對外出售Xandr，藉此調整本身轉型計畫。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言