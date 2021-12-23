調整本身轉型計畫 AT&T將廣告業務部門Xandr轉讓給微軟

今年7月由微軟收購網路雲端平台技術後，美國電信業者AT&T宣布將旗下廣告業務部門Xandr轉讓給微軟，預期將協助微軟擴大數位廣告內容業務發展。

在此之前，其實微軟就已經與Xandr建立長達10年合作關係，而此次由微軟收購Xandr，將更進一步在降低使用Cookie技術追蹤使用者具體資訊的趨勢下，持續擴大數位廣告發展布局。

不過，微軟與AT&T並未透露此次交易涉及金額，但先前有消息指稱AT&T有意以10億美元左右金額出售Xandr。而此次宣布由微軟收購Xandr，後續依然要取得監管機構同意才能順利完成此筆交易。

AT&T在2018年宣布收購廣告技術公司AppNexus，並且在同年推出Xandr廣告業務，藉此向合作夥伴提供更好廣告宣傳服務，但相關消息指出AT&T在去年9月計畫對外出售Xandr，藉此調整本身轉型計畫。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》